الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط ديلر الاستروكس في الجيزة

الاستروكس
الاستروكس

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إحباط محاولة عاطل ترويج المواد المخدرة بين عملائه، وضبط بحوزته كمية من الإستروكس المخدر، اعترف بالاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة  وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

رصدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، والتنقل بين عدة مناطق لتوصيلها لعملائه بواسطة دراجة بخارية. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من مخدر الإستروكس، ومبلغ مالي من حصيلة بيع المخدر، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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