الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار سحب الجنسية من 21 شخصًا

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 114 الصادر يوم 23 مايو سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 824 لسنة 2023، بالسماح لـ21 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاط بالجنسية المصرية.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتقرر في المادة الأولى يؤذن للواحد والعشرين مواطنًا اولهم عمر محمود خليفة وأخرهم محمود محمد أمين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

 

جريدة الوقائع المصرية وزير الداخلية الجنسية المصرية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

بدء امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية فى الجيزة

"تموين الدقهلية": توريد 286 ألفًا و939 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

التصريح بدفن 3 طلاب لقوا مصرعهم أثناء السباحة في النيل بالمنوفية

بدء امتحان العلوم للشهادة الإعدادية فى القاهرة

وزير الصحة: مصر أول دولة فى العالم تقضى على "فيروس سى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس