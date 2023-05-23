الجريدة الرسمية تنشر قرار سحب الجنسية من 21 شخصًا

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 114 الصادر يوم 23 مايو سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 824 لسنة 2023، بالسماح لـ21 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاط بالجنسية المصرية.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتقرر في المادة الأولى يؤذن للواحد والعشرين مواطنًا اولهم عمر محمود خليفة وأخرهم محمود محمد أمين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية