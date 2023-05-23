حبس متهم أنشأ ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية في المنيا

قررت النيابة العامة حبس متهم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمنيا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الفني، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

وأثبتت التحريات أن المتهم يزاول نشاطا تخصص بالاتجار بالأسلحة النارية وإنشاء ورشة لتصنيعها، وتحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

واعترف المتهم بحيازته عددا من الأسلحة النارية غير المرخصة وتقدر بـ “10 فرد محلية وطلقات، بالإضافة إلى أدوات التصنيع ومبلغ مالي وهاتف محمول”، وأضاف المتهم في اعترافه أنه يدير ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بقصد الاتجار وتحقيق الأرباح غير المشروعة