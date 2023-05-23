الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يوقع فى دفتر التشريفات بمقر انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى دفتر التشريفات بمقر انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

والتي جاء فيها:-

"يسعدني الترحيب بكم بمدينة شرم الشيخ في وطنكم الثاني مصر، لافتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تتزامن مع الاحتفال بيوم إفريقي، قارتنا الأم الغالية.

إن اجتماعكم اليوم هذا العام ينعقد في وقت دقيق تواجه فيه رؤى العالم تحديات متشابكة، وتعقيدات غير مسبوقة، تظهر آثارها في موجات تضخمية قوية، واضطرابات حادة في سلال التوريد العالمي.

وفي هذا الصدد فإنني أؤكد ثقتي وتطلعي إلى نجاح هذا الاجتماع المهم في إجراء مناقشات مثمرة حول الهيكل المالي العالمي، ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما يحقق أهدافنا المشتركة، وتسهم في تطوير وتعزيز الاستجابة الإفريقية للتحديات العالمية".

واستقبل الرئيس السيسي، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعددًا من الوزراء والقادة الأفارقة المشاركين فى الاجتماعات، فى مدينة شرم الشيخ.

السيسي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي

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