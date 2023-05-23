الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة متهمين بقتل صديقهما في دار السلام

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة ميكانيكي سيارات وسائق توك توك بتهمة قتل صديقهما في دار السلام لوجود خلافات سابقة فيما بينهم.

وكشفت تحقيقات رجال التحقيق أن المتهم هاني. ع، ويعمل ميكانيكي سيارات، والمتهم خالد. م، ويعمل سائق «توك توك» مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام التابعة لمحافظة القاهرة، والمتهمين بقتل المجنى عليه ربيعي عماد الدين مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيّتا النية على التخلص من المجني عليه.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا لجريمتهم الأسلحة البيضاء «كزلك، مطواة» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتوجها إلى مكان وجوده وما أن ظفرا به حتى انقضا عليه مشهرين أسلحتهم، فطعنه المتهم بمنطقة الصدر قاصدا قتله، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

جنايات القاهرة التجمع الخامس ميكانيكي سيارات سائق توك توك خلافات

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