الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. الحوار الوطنى يواصل مناقشة قضايا المحور الاقتصادى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يواصل الحوار الوطني عقد جلسات لجانه الفرعية اليوم، حيث تم تخصيص اليوم الثلاثاء لمناقشة قضايا بعض لجان المحور الاقتصادي، حيث سيتم عقد ٤ جلسات، بواقع جلستين للجنة الصناعة لمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.

كما سيشهد اليوم تخصيص جلستين للجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) لتحليل مناخ الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.

من جانبه، قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن اللجنة ستشهد وجود عدد من المختصين والخبراء من مختلف التوجهات لطرح رؤيتهم وصياغة مقترحات من شأنها استقطاب وجذب استثمارات جديدة في مصر، سواء بتحديد محفزات أو آليات جديدة تشجع المستثمرين على العمل بالسوق المصرية.

وأكد صبري، أن اللجنة ستعمل اليوم على تحليل مناخ الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، كما أنها ستناقش 3 محاور فيما يتعلق بالاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، لمناقشة واقع الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في مصر وسبل الترويج للاستثمار في مصر وجذب استثمارات جديدة.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني إلى أنه لا يوجد إقصاء لرأى ولا يوجد تصويت على رأى بل مناقشة مفتوحة للتوافق، والغرض أن نتوافق جميعًا من كل التيارات ومن كل المدارس الاقتصادية حبًا في الوطن والوصول إلى توصيات، ليتم رفعها لمجلس الأمناء ولرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه كل في شأنه.

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