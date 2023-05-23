الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 200 لاعب.. اختتام بطولة الجمهورية للكاراتيه في دمياط

كاراتيه
كاراتيه

اختتمت فعاليات بطولة منطقة دمياط الكاراتيه للمراحل السنية 10 سنوات، و 11 سنة، و 12 سنة، وذلك بالصالة الرياضية برأس البر.

وشارك في البطولة  200 لاعب من مختلف الأندية ومراكز الشباب، التى تمارس فيها اللعبة للمرحلة العمرية المذكورة، وأقيمت فعاليات البطولة علي مدار يومي 21 و 22/ 5 / 2023 ،  وتم تسليم شهادات تقديرية للاعبين المشاركين من منطقة دمياط الكاراتيه .

يذكر أن الصالة الرياضية برأس البر يقام بها  بعض تدريبات ومعسكرات المناطق والاتحادات المصرية وأيضا بعض البطولات المحلية في مختلف اللعبات  وسبق ان تم تنظيم بها أكثر من بطولة الجمهورية للكاراتيه بمشاركة مئات اللاعبين من كافة المحافظات.

من جانبه أشار دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة إلي دعم وزارة الشباب والرياضة للصالة الرياضية برأس البر لتكون علي مستوى الأحداث الرياضية المختلفة، مؤكدا أن رياضة الكاراتيه من أشهر وأقدم أنواع فنون القتال، وتعد الأولى في رياضات الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى أنها تعمل على زيادة الثقة بالنفس والإحساس بالقوة الداخلية، كما أنها تطور المهارات العقلية والذهنية كالتركيز والإدراك والانتباه والتقدير والثقة فى النفس وتقام بطولة الجمهورية في الصالة المغطاة في مدينة رأس البر في محافظة دمياط نظرا لاستيعابها عدد كبير من اللاعبين وأعداد كبيرة من الجماهير.

وأكد مدير المديرية جاهزية الصالة الرياضية برأس البر لاستضافة أي تدريبات أو بطولات 
لمختلف الاتحادات الرياضية، وأشار مدير المديرية إلي اهتمام الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بقطاع ذوى الهمم خاصة المشاركين في منافسات رياضية، برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عناية دكتورة منال عوض محافظ دمياط. 

اتحادات استيعاب الاتحادات الرياضية الأندية ومراكز الشباب الدفاع عن النفس المحافظات

الأكثر قراءة

تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

قرار جمهوري بتعيين 171 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2017

الرئيس السيسى: متهمون بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية لجهود التنمية فى قارة إفريقيا

مذيعة تتهم 3 أطفال بسحل ابنها بطل التايكوندو في ناد شهير بالدقي

بعد طرح "الهندى" بالأسواق.. انخفاض حاد فى أسعار الأرز اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس