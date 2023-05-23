الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنائس تحتفل بعيد الصعود.. الخميس..وتستعد لصوم الرسل

صوم الرسل
صوم الرسل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس 25 مايو بعيد الصعود المجيد، بإقامة صلوات القداسات الإلهية، الذي يترأسها أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وعيد الصعود المجيد هو ذكرى صعود أوارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يوما من عيد القيامة المجيد.

ويعد عيد الصعود نهاية فترة الأربعين المقدسة، التي تلى عيد القيامة المجيد ثم تحتفل الكنيسة بعدها بـ10 أيام بعيد العنصرة الذي تبدأ بعده الكنيسة صوم الرسل مدته ما بين 15 يوما وحتى 43 يوما.


تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الإثنين 5 يونيو 2023، لصوم الرسل الذي يستمر حتي 12 يوليو.

تتراوح مدة الصيام من 8 إلى 42 يومًا ويمكن أن تصل إلى 29 يوماً، وينقطع الأقباط خلاله عن تناول اللحوم الحمراء و‌الدواجن ومنتجات اللحوم والبيض و‌منتجات الألبان، ويُسمح بالأسماك والزيت في جميع الأيام عدا يومي الأربعاء والجمعة.

ووفقًا لمصادر كنسية قالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، ان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يقضي خلوته في صوم الرسل في دير الانبا بيشوي بوادي النطرون كعادة بطاركة الكنيسة الارثوذكسية خلال فترة الصوم


وخلال صوم الرسل تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداسًا لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

 

إغلاق الأديرة

خلال صوم الرسل تعلن الأديرة عن إغلاق أبوابها أمام الزوار، وذلك كعادة الرهبان والراهبات الأديرة بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة بقضاء خلوة صوم الميلاد، على أن تفتح أبوابها أمام الزوار صباح عيد القديسين بطرس وبولس الرسول في ١٢ يوليو٢٠٢٣.

ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة بعد 8 أسابيع من عيد الفصح، يأتي يوم الأحد لجميع القديسين في اليوم التالي، الاثنين، يبدأ صوم الرسل، ويستمر حتى 12يوليو، عيد الرسولين بطرس و‌بولس. 

اسة البابا تواضروس الثاني الأرثوذكسي إقامة صلوات القداس الانبا بيشوي البابا

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