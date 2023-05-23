"تموين الدقهلية": توريد 286 ألفًا و939 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية، السيد دايرة، إنه تم توريد 286 ألفًا و939 طنًا من الأقماح لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة حتى الآن، وسط تدابير احترازية.

وأكد وكيل الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عمليات التوريد تتم بسلاسة بجميع مواقع التخزين، وأن العمل مستمر في العطلات والأعياد الرسمية، لافتًا إلى أن اللجان تعمل اليوم بكامل طاقتها في كل مواقع التخزين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساءً.

وأضاف أن المواقع التخزينية التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية 272 ألف طن، شملت ثلاث صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، 2 صومعة لشركة المطاحن و23 شونة للبنك الزراعي المصري و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا، مشيرًا إلى أن كل موقع به لجنة، وأكد أن الجميع يعمل على قدم وساق من كافة الجهات المشاركة.

من جهته؛ قال المهندس شريف صليب مدير الصيانة بمديرية التموين بالدقهلية، إن القمح جودة 23.5 ارتفعت نسبته هذا العام لتصل إلى 96% من إجمالي كمية القمح الموردة، مؤكدًا انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة.