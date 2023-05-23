الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضمن "حياة كريمة".. "الصحة" تطلق 4 قوافل طبية فى المناطق النائية اليوم

قوافل طبية
قوافل طبية

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم، 4 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدءًا من اليوم وتستمر لمدة يومين.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانٍ، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في المناطق التالية؛ مركز القوصية بمحافظة أسيوط، ك 21 مركز العجمى محافظة الإسكندرية، كومبرة مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، الجديدة مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

- أبرز التخصصات بالقوافل

 

وأضاف أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

الصحة قوافل طبية المناطق النائية الخدمات الصحية المبادرة الرئاسية حياة كريمه

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