الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باخوم يترأس عيد القديسة ريتا بكنيسة العذراء ببولاق

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، عيد القديسة ريتا، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.
جاء ذلك بمشاركة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، وبعض الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وعدد كبير من المؤمنين.

وفي كلمة العظة، تحدث النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية حول "الوداعة"، مؤكدًا أن الوداعة فضيلة تحلت بها القديسة ريتا، وهي أن ترى في كل ما هو صعب، ومؤلم، خيرًا. هكذا عاشت القديسة ريتا في زواجها، وأمومتها، وكونها أرملة، ثم راهبة، عاشت وديعة. 
تضمن الذبيحة الإلهية باقة من الترانيم الروحية، وتلاوة طلبة القديسة ريتا، بالإضافة إلى تطواف احتفالي، بتمثال القديسة ريتا، وإلقاء الورود.

الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الأنبا باخوم الانبا باخوم النائب البطريركي الإيبارشية البطريركية شؤون الإيبارشية شؤون الإيبارشية البطريركية أنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية ببولاق ابوالعلا لإيبارشية البطريركية

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