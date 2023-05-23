الأنبا باخوم يترأس عيد القديسة ريتا بكنيسة العذراء ببولاق

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، عيد القديسة ريتا، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

جاء ذلك بمشاركة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، وبعض الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وعدد كبير من المؤمنين.

وفي كلمة العظة، تحدث النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية حول "الوداعة"، مؤكدًا أن الوداعة فضيلة تحلت بها القديسة ريتا، وهي أن ترى في كل ما هو صعب، ومؤلم، خيرًا. هكذا عاشت القديسة ريتا في زواجها، وأمومتها، وكونها أرملة، ثم راهبة، عاشت وديعة.

تضمن الذبيحة الإلهية باقة من الترانيم الروحية، وتلاوة طلبة القديسة ريتا، بالإضافة إلى تطواف احتفالي، بتمثال القديسة ريتا، وإلقاء الورود.