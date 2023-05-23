أثناء محاولة إسعافه.. مصرع أحد مصابي حادث انقلاب "ميكروباص" بقنا

كشف مصدر أمني عن مصرع أحد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قنا، أثناء محاولة إسعافه بالمستشفى.

وكان قد أصيب 9 أشخاص، أمس الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل محور الشهيد باسم فكري بنقادة جنوب محافظة قنا.

و تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل محور الشهيد باسم فكري على الطريق الصحراوي الغربي بنقادة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.



وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.