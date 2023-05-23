منها "واقع الثقافة العربية على أرض المهجر الأمريكى".. أجندة الدستور الثقافية اليوم

يحتشد اليوم الثلاثاء 23 مايو الجاري 2023، بالعديد من الفعاليات والأمسيات الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في أجندة الــ “الدستور” الثقافية.

وتحت عنوان "واقع الثقافة العربية عل أرض المهجر الأمريكي"، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السابعة مساء، لقاءً فكريا ثقافيا، بالتعاون مع جمعية أصدقاء الموسيقي والفنون.

ويشارك في اللقاء كل من: الكاتبة هدي إسماعيل، والكاتب الصحفي أحمد محارم، وتدير اللقاء دكتورة إيمان الجمل.

ويتناول اللقاء، واقع المصريين في الخارج، تحديدا المبدعين والمثقفين والكتاب، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ــ برج الجحيم في نادي الإبداع السينمائي

وضمن فعاليات نادي الإبداع السينمائي، بمركز الكرية للإبداع الفني بالإسكندرية، يعرض في نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ الفيلم الروائي الطويل “برج الجحيم”، ويعقب العرض مناقشته مع الحضور يقدمها الناقد السينمائي محمد كمال مبارك.

الفيلم من إنتاج عام 1974، من إخراج جون جيارمين، وبطولة بول نيومان، ستيف ماكوين، فريد أستر، فاي دوناي، ويليام هولدن، وجينفر جونز.

ــ 19 أغسطس في مختبر سرديات الإسكندرية

وفي السادسة مساء، تحل الكاتبة ضحى عاصي، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية، وذلك لمناقشة روايتها الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، بعنوان “19 أغسطس”، بقاعة “C”، كما يبث اللقاء عبر تطبيق زووم أونلاين وبالحضور الفعلي.

يناقش الرواية كل من: الناقد العراقي دكتور عذاب الركابي، الناقدة المغربية دكتورة كريمة بوحسون، ومن مصر الناقدة فاطمة عبد الله، ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة، مدير مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية.

ــ “الحرب في الشرق” بقصر ثقافة مصر الجديدة

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ يحل الدكتور زين عبد الهادي، في ضيافة نادي أدب مصر الجديدة، لمناقشة وتوقيع روايته الصادرة عن دار بتانة للنشر بعنوان “الحرب في الشرق”.

ويناقش الرواية كل من الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين، الكاتبة القاصة صفاء عبدالمنعم، الشاعر الروائي أحمد فضل شبلول، الشاعرة مي مختار، والكاتبة منى ماهر، ويدير الأمسية الشاعر شرقاوي حافظ.

ــ “أهذا أنت حقا” بمعهد جوته

وفي السابعة مساء، تنطلق أعمال معرض الفنانة التشكيلية نادية منير، والذي يقام تحت عنوان “أهذا أنت حقا؟، ربما”، وذلك بجاليري “تخشينة” بمعهد جوته الألماني بالدقي ويستمر المعرض حتي 23 يوليو 2023.

ــ عرض فيلم “حرفة” بأيام القاهرة السينمائية

وضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية، يعرض في السابعة مساء، بسينما زاوية بوسط القاهرة، فيلم “حرفة”، للمخرج التونسي لطفي ناثان، وتدور أحداث الفيلم حول “علي”، والذي ببيع البنزين في السوق السوداء ويخاطر بحياته في كل مرة يتوجه فيها إلى الصحراء لشراء المؤن.

يثقل علي بالأعباء بسبب تراكم الديون منذ وفاة والده، ومنذ أصبح مسؤول عن شقيقتيه الصغيرتين، مما يجعله يلجأ إلى التواصل مع أخيه وتتوالي الأحداث.