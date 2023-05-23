الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى أمراص قلب: الدهون المتحولة تتسبب فى 17 مليون حالة وفاة سنويًا

أمراض القلب
أمراض القلب

قال الدكتور أحمد البربري، استشاري أمراض القلب والقسطرة، إن الدهون المتحولة تتسبب في 17 مليون حالة وفاة سنويًا على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الـ 17 مليون حالة وفاة بسبب أمراض القلب وهي أكثر سبب للوفاة على مستوى العالم على الإطلاق. 

وأضاف البربري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن تصلب الشرايين ناتج عن تراكم الدهون الضارة، وهي الموجودة بكثرة في الدهون المتحولة، أو الزيوت المهدرجة، مثل السمن الصناعي الذي يعتبر قاتلا، ويستخدم في مجالات واسعة في معظم المصانع أو المحلات التي تقدم الأكلات به حيث يعطي لها نكهة. 

وأشار إلى أنه كان يتم الاعتماد على  وعي المواطن الصحي نفسه.

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