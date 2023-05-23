الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افتتاح معرض "لحظة بريق" للفنانة أسماء شاهين بمركز كرمة بن هانئ الثقافى.. غدًا

افتتاح معرض لحظة
افتتاح معرض "لحظة بريق" للفنانة أسماء شاهين

يحتضن مركز كرمة بن هانئ الثقافي، بمتحف أحمد شوقي، افتتاح المعرض الفردي الخاص، "لحظة بريق"، للفنانة أسماء شاهين، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء، ويستمر المعرض حتى 2 يونيو 2023.

 

والفنانة “أسماء شاهين”، أستاذ التصميم المساعد بكلية التربية جامعة السويس، عضو الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك، وعضو جماعة الفنانين التشكيليين العرب، وعضو مهرجان أفريقيا في عيون الفنان الدولي، وعضو جمعية محبي الفنون الجميلة.

 

أقامت الفنانة “أسماء شاهين”، العديد من المعارض الخاصة من بينها: معرض "المتاهة" بمتحف محمود مختار 2021، معرض "طه حسين .. نور الظلام" بمتحف طه حسين بالجيزة 2020، معرض "الدائرة ومدلولاتها التشكيلية وعلاقتها بنظرية اللون" عام 2017، معرض "السين بين التراث والمعاصرة" بالأقصر عام 2017، معرض "وجوه مصرية" بقاعة الشهيد أحمد بسيوني بكلية التربية الفنية جامعة حلوان عام 2016.

 

كما شاركت الفنانة “أسماء شاهين”، في العديد من المعارض الجماعية والمشتركة، منها: معرض "هن" بقصر محمد علي بالمنيل عام 2021، معرض "النسيج الدولي الثاني" في مكتبة الإسكندرية عام 2020، معرض جمعية الأرابيسك بالقاعة الموسيقية بالأوبرا عام 2020، معرض "سلام" بالمتحف الإسلامي، الملتقى السابع لجمعية الأرابيسك، معرض مهرجان أفريقيا ثلاث مرات، معرض احتفالية اليوم الواحد بقصر ثقافة شبين الكوم 2012، معرض باحتفالية العيد القومي بمحافظة المنوفية يونيو 2012، معرض "أبيض وأسود" بساقية الصاوي 2019، ملتقي بيت السناري 2019.

 

كما شاركت الفنانة "أسماء شاهين"، في لجنة تحكيم مسابقة الفن التشكيلي في مركز الإبداع والتنمية بالمنوفية، ومعرض ملتقي "أندلسية الثقافي" 2012. وشاركت في تنفيذ والإشراف علي جداريات: جدارية شهداء وفدائيين السويس 2019، جدارية السويس بالسلام 2019، جدارية كلية الثروة السمكية 2021، جدارية معهد نظم معلومات الجيش الثالث 2017، جدارية تاريخ مصر البحري بالقاعة البحرية 2018 وغيرها.

افتتاح معرض لحظة بريق الفنانية أسماء شاهين مركز كرمة بن هانىء الثقافى متحف أحمد شوقي جمعية محبى الفنون الجميلة

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