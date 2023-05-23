عارفة عبدالرسول تكشف المشاكل التى تعرضت لها بسبب اسمها

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، إنها مولودة بحي الإبراهيمية بالإسكندرية، وكانت تجارة والدها بحي الحضرة، لافتة إلى أنها انتقلت إلى الحضرة وهي في عمر الخمس سنوات بسبب طول المشوار عليها.

وأضافت عارفة عبد الرسول، خلال لقائها ببرنامج واحد من الناس، المذاع عبر فضائية الحياة، أن والدها هو من أسماها "عارفة" على اسم جدتها، معقبة: "كنت زعلانة جدًا ولا أحب الاسم، لدرجة أن العائلة كلها تعرفها باسم ميرفت".

وأوضحت أن اسمها تسبب لها في الكثير من المشاكل، لافتة إلى أنها عندما كانت في المدرسة ويسألها المدرس عن سؤال ولا تعرفه، فكان المدرس يسخر منها، ويقول لها :"ومسمينك عارفة على إيه"، معقبة: "كنت بروح معيطة وببقى متضايقة جدًا، لكن مع الوقت بدأت أن أتآلف معه وأحبه، واكتشفت في النهاية أنه اسم حلو".