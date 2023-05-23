الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عارفة عبدالرسول تكشف المشاكل التى تعرضت لها بسبب اسمها

عارفة عبدالرسول
عارفة عبدالرسول

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، إنها مولودة بحي الإبراهيمية بالإسكندرية، وكانت تجارة والدها بحي الحضرة، لافتة إلى أنها انتقلت إلى الحضرة وهي في عمر الخمس سنوات بسبب طول المشوار عليها. 

وأضافت عارفة عبد الرسول، خلال لقائها ببرنامج واحد من الناس، المذاع عبر فضائية الحياة، أن والدها هو من أسماها "عارفة" على اسم جدتها، معقبة: "كنت زعلانة جدًا ولا أحب الاسم، لدرجة أن العائلة كلها تعرفها باسم ميرفت".

وأوضحت أن اسمها تسبب لها في الكثير من المشاكل، لافتة إلى أنها عندما كانت في المدرسة ويسألها المدرس عن سؤال ولا تعرفه، فكان المدرس يسخر منها، ويقول لها :"ومسمينك عارفة على إيه"، معقبة: "كنت بروح معيطة وببقى متضايقة جدًا، لكن مع الوقت بدأت أن أتآلف معه وأحبه، واكتشفت في النهاية أنه اسم حلو". 

الأكثر قراءة

الجارديان: الذكاء الاصطناعى يلغى بعض الوظائف من سوق العمل ويساهم فى خلق أخرى

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

الدفاع الروسية: مقتل 545 جنديا أوكرانيا واعتراض 5 صواريخ هيمارس

صحيفة: العالم يمر بفترة من عدم اليقين الاقتصادى وارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس