خبراء يحذرون: لن ينجو الاقتصاد العالمى إذا تخلّفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

حذر العديد من الخبراء، أنه لن ينجو أي ركن من أركان الاقتصاد العالمي إذا تخلّفت حكومة الولايات المتحدة عن سداد ديونها ولم تُحل الأزمة بسرعة، مؤكدين أن أزمة الديون التي تعصف بواشنطن ستدفع الاقتصاد العالمي بأكمله إلى الركود، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأاكدت الوكالة، في تقريرها، أنه سرعان ما يتردد أصداء تداعيات التخلف عن سداد الديون الفيدرالية لأول مرة في جميع أنحاء العالم، فقد تجف طلبات المصانع الصينية التي تبيع الإلكترونيات للولايات المتحدة، وسيتكبد المستثمرون السويسريون الذين يمتلكون سندات الخزانة الأمريكية خسائر، ولم تعد الشركات السريلانكية قادرة على استخدام الدولارات كبديل لعملتها المراوغة.

مارك زاندي.. كبير الاقتصاديين في وكالة "موديز"

من جانبه قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز: "لن ينجو أي ركن من أركان الاقتصاد العالمي" إذا تخلفت الحكومة الأمريكية عن السداد ولم تُحل الأزمة بسرعة.

وانته “زاندي” واثنان من زملائه في وكالة موديز، إلى أنه حتى لو تم تاخير حد الدين لمدة لا تزيد عن أسبوع، فإن الاقتصاد الأمريكي سيضعف كثيرًا وبسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى القضاء على ما يقرب من 1.5 مليون وظيفة.

ووجد زاندي وزملاؤه في تحليلهم، أنه إذا استمر التخلف عن السداد الحكومي لفترة أطول - حتى الصيف - فإن العواقب ستكون أكثر وخيمة، والنمو الاقتصادي الأمريكي سيتراجع، وستختفي 7.8 مليون وظيفة أمريكية، وستقفز معدلات الاقتراض. فإن معدل البطالة سيرتفع من 3.4٪ إلى 8٪ وسيؤدي هبوط سوق الأسهم إلى محو 10 تريليونات دولار من ثروة الأسرة.

إسوار براساد.. أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل

وقال إسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل وزميل أول في معهد بروكينجز: "إن التخلف عن سداد الديون سيكون حدثًا كارثيًا، مع تداعيات لا يمكن التنبؤ بها ولكن من المحتمل أن تكون دراماتيكية على أسواق المال الأمريكية والعالمية".

واضاف: “لقد ظهر التهديد في الوقت الذي يتصارع فيه الاقتصاد العالمي مع مجموعة من التهديدات، من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إلى التداعيات المستمرة لغزو روسيا لأوكرانيا إلى إحكام قبضة الأنظمة الاستبدادية، وفوق كل ذلك، أصبحت العديد من الدول متشككة في الدور الضخم لأمريكا في التمويل العالمي”.

وتابع: “تمكن القادة السياسيون الأمريكيون في الماضي، عمومًا من الابتعاد عن حافة الهاوية ورفع حد الدين قبل فوات الأوان، ورفع الكونجرس أو نقح أو مدد سقف الاقتراض 78 مرة منذ عام 1960، كان آخرها في عام 2021، ومع ذلك تفاقمت المشكلة واتسعت الانقسامات الحزبية في الكونجرس بينما زاد الدين بعد سنوات من ارتفاع الإنفاق وتخفيضات ضريبية كبيرة".

وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة قد تتخلف عن السداد في أقرب وقت في 1 يونيو إذا لم يرفع المشرعون السقف أو يعلقوه.

موريس أوبستفيلد.. الرئيس السابق لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي

قال موريس أوبستفيلد ، الرئيس السابق لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي: “إذا تراجعت المصداقية لأي سبب، فسوف يكون هناك موجات صادمة عبر النظام، وستكون لها عواقب وخيمة على النمو العالمي، واقتصادي في صندوق النقد الدولي”.

وأضاف: “تُستخدم سندات الخزينة على نطاق واسع كضمان للقروض، وكحاجز ضد خسائر البنوك ، وكملاذ في أوقات عدم اليقين العالية وكمكان للبنوك المركزية لإيقاف احتياطيات النقد الأجنبي”.

وقال أوبستفيلد: “الاقتصاد العالمي في مكان هش للغاية في الوقت الحالي، لذا فإن الدخول في هذا المزيج أزمة حول الجدارة الائتمانية لالتزامات الولايات المتحدة أمر غير مسؤول بشكل لا يصدق، ونظرًا لأن هيمنة الدولار جعلته العملة العالمية الفعلية منذ الحرب العالمية الثانية، فمن السهل نسبيًا على الولايات المتحدة الاقتراض وتمويل كومة متزايدة من الديون الحكومية".

وتابع: “لكن ارتفاع الطلب على الدولار يميل أيضًا إلى جعله أكثر قيمة من العملات الأخرى ، وهذا يفرض تكلفة الدولار القوي يجعل السلع الأمريكية أغلى مقارنة بمنافسيها الأجانب، مما يترك المصدرين الأمريكيين في وضع تنافسي غير موات. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري كل عام منذ عام 1975”.

أرصدة البنوك المركزية من الدولارات

ومن بين جميع احتياطيات النقد الأجنبي التي تحتفظ بها البنوك المركزية في العالم، يمثل الدولار الأمريكي 58٪، ورقم 2 اليورو: 20٪، ويشكل اليوان الصيني أقل من 3٪، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وقدر الباحثون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه من عام 1999 إلى عام 2019 ، تم إصدار فواتير بنسبة 96 ٪ من التجارة في الأمريكتين بالدولار الأمريكي، وهكذا كان 74٪ من التجارة في آسيا، في أماكن أخرى خارج أوروبا ، حيث يهيمن اليورو ، شكلت الدولارات 79٪ من التجارة.

وتعتبر عملة أمريكا موثوقة للغاية لدرجة أن التجار في بعض الاقتصادات غير المستقرة يطالبون بالدفع بالدولار ، بدلاً من عملة بلدهم.

وذكر التقرير على سبيل المثال سريلانكا، التي ضربها التضخم والانخفاض المذهل في العملة المحلية، ففي وقت سابق من هذا العام، رفض الشاحنون الإفراج عن 1000 حاوية من المواد الغذائية التي تمس الحاجة إليها ما لم يتم دفعها بالدولار، وتراكمت الشحنات في الأرصفة في كولومبو لأن المستوردين لم يتمكنوا من الحصول على دولارات للدفع للموردين.

وقال نهال سينيفيراتني، المتحدث باسم جمعية مستوردي وتجار الأغذية الأساسية: “بدون دولارات لا يمكننا إجراء أي صفقة، وعندما نستورد يتعين علينا استخدام العملة الصعبة بالدولار الأمريكي في الغالب”.