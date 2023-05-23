محمد أبو شامة يكشف أهمية زيارة سلطان عمان لمصر

قال الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، إنه يوجد عمق تاريخي في العلاقات المصرية العمانية، مشيرًا إلى أن عمان هي الدولة العربية الوحيد التي رفضت مقاطعة مصر بعد معاهدة "كامب ديفيد".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقات المصرية العمانية شهدت تطورًا اقتصاديًا في الفترة الأخيرة من حيث التنمية وزيادة التبادل التجاري، موضحًا أنه يوجد مساحات توافق كبيرة بين الدولتين خاصة في عدم التدخل في شئون الآخرين.

أهمية زيارة السلطان هيثم لمصر

وأكد أن أهمية زيارة السلطان هيثم بن طارق، تأتي لكونها الزيارة الأولى بعد توليه للحكم، وتأتي استكمالًا لما بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي من زيارة لعمان، وسبقها تحضير على المستوى الاقتصادي.

وأكد أن زيارة السلطان هيثم شهدت تفاصيل كثيرة هامة، وزيارته للعاصمة الإدارية عمل دعاية كبيرة جدًا؛ لأنها كلها تمثل قيمة مضافة لمصر وملامح مختلفة لمصر في شكلها الحديث.