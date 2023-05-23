الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل "خطة النواب": مصر سددت نحو 3.5 مليار دولار ديون خلال العام

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة الزراعة لم تنجح في حل أزمة اللحوم.

وأضاف النائب ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن انخفاض أسعار التبن يعني عزوف الفلاح عن تربية المواشي، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم يأتي بسبب عزوف الفلاح عن تربية المواشي.

وأوضح أن أعداد رؤوس الماشية في مصر انخفضت بنسبة 50%، لافتًا إلى أن مليارات الجنيهات أنفقت على مشروع البتلو ولم يحقق الهدف. 

وأشار إلى أن تمثيل وزارة الزراعة اليوم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كان ضعيفًا، لافتًا إلى أنه من الصعب حل أزمة اللحوم قبل العيد. 

وأكد أن الحماية الاجتماعية الإضافية موجودة في الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخول. 

وبين أنه يوجد 5 ملايين أسرة مستفيدين في تكافل وكرامة بـ 31 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن دعم الاستثمارات المحلية في الموازنة الجديدة ارتفع. 

ولفت إلى أنه لا توجد مشروعات ستتوقف ولكن الأولويات للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا، كما أن هيئة الأبنية التعليمية موازنتها الجديدة أكثر من 9 مليارات جنيه، والمباني التعليمية في الموازنة الجديدة 8.5 مليار جنيه.

كما أكد أن مصر سددت أكثر من 3.5 مليار دولار ديون مستحقة في الربع الأول من العام الجاري.

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