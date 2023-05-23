الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الدفاع الروسية: مقتل 545 جنديا أوكرانيا واعتراض 5 صواريخ هيمارس

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 545 جنديا أوكرانيا حصيلة العمليات العسكرية خلال اليوم الماضي، واعتراض 5 صواريخ هيمارس .


وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)،- أن قواتها شنت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو على أهداف في مطار "دنيبر" الأوكراني، مبينة أن الضربة أدت إلى إصابة حظائر أسلحة وذخائر ومعدات طيران بالإضافة إلى موقع فني لتجهيز الصواريخ .


وأوضحت أنه تم مقتل 50 جنديا أوكرانيا وتحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع على محور كوبيانسك، والقضاء على نحو 55 جنديا على محور كراسني ليمان، و270 جنديا على محور دونيتسك، و150 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، بما في ذلك تحييد مجموعة تخريب واستطلاع معادية، وتصفية أكثر من 20 جنديا على محور خيرسون .


وتمكنت القوات الروسية من تدمير 6 مدفع هاوتزر "دي-30"، ومدفع هاوتزر "دي-20"، و2 من مدافع هاوتزر "مستا-بي"، بالإضافة إلى مدفع "جياتسينت"، وتدمير 3 مستودعات ذخيرة في لوجانسك وزابوروجيه وخيرسون، فضلا عن إصابة 98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 107 مناطق.


وتمكنت القوات الجوية الروسية، من إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في دونيتسك و17 طائرة بدون طيار في مناطق متفرقة. 

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الدفاع الروسية: مقتل 545 جنديا أوكرانيا واعتراض 5 صواريخ هيمارس

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