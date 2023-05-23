الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأجرة مجاناً لكل محتاج".. الحاج صابر سائق "ميكروباص الخير" يكشف جوانب سعادته بالحياة

الأجرة مجانا لكل
الأجرة مجانا لكل محتاج

حرصت كاميرا "مساء دي إم سي" على الحديث مع الحاج أيمن صابر، الذي يبلغ من العمر 53 عاما، ويعمل سائق ميكروباص منذ أكثر من 15عاما.

"مساء دي إم سي"

وقال الحاج صابر، خلال حديثه لكاميرا "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنه يحرص كل الحرص على إعفاء كبار السن وذوي الهمم والمحتاجين من دفع أجرة المواصلة، معبراً: "كتبت ورقة على الميكروباص إن كبار السن وذوي الهمم واللي مش معاه فلوس ما يدفعش فلوس وأنا هوصله للمكان اللي عاوز ينزل فيه بالمجان".

ميكروباص الخير 

وتابع:" أنا في نهاية اليوم بحس إن ربنا مبارك في رزقي، وأنا فعلاً عايش بستر ربنا، ونفسي أكون من أبناء الجنة".

 

كاميرا دي إم سي الحاج صابر ميكروباص الخير دي ام سي الأجرة مجانا

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