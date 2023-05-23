الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جلسة قراءة للأطفال بمعهد جوته الألمانى.. الجمعة

جلسة قراءة للأطفال
جلسة قراءة للأطفال في معهد جوته

ينظم معهد جوته الألماني بالقاهرة، جلسة قراءة للأطفال، الذين أعمارهم تتراوح ما بين ١١ و ١٢ سنة، وذلك بمكتبة بالدقي، يوم الجمعة ٢٦ مايو 2023، في عطلة نهاية الأسبوع.

 

للتسجيل بجلسة القرأة بمعهد جوته

ويمكن حضور الجلسة من خلال التسجيل عن طريق إرسال إيميل إلى: [email protected]، يتضمن اسم وسن الطفل والسنة الدراسية واسم المدرسة، للمشاركة بجلسة القراءة بمعهد جوته الألماني بالقاهرة.

كما تنمي جلسة القرأة، الاستماع إلى القصص ويزيد من قدرة الأطفال علي الإبداع، كما يزيد من فهمهم للغة ويعزز من مهاراتهم الاجتماعية.

ويكتسب الأطفال في هذه الفاعليات، المعرفة الأساسية باللغة الألمانية، من خلال الأنشطة المختلفة والمتنوعة، التي يقيمها المعهد، في عطلة نهاية الأسبوع، وجهًا لوجه حيث ينصَّب التركيز على الأنشطة والألعاب وتبادل المعلومات فيما بينهم.

كما يقيم معهد عدة دورات تدريبية باسم "ورشة الإبداع" ضمن أنشطة مكتبة المعهد  في الدقي، وهذه الأنشطة ذات صلة بمجالات التصنيع الذاتي والترميز والسيادة الرقمية والاستدامة كإضافة وتطور طبيعي للعروض والخدمات بالمكتبة وتشجيعًا للزوار على المشاركة.

عن معهد جوته

ويعقد معهد جوته الألماني بالقاهرة، عددا من الفعاليات، في إطار التبادل الثقافي الذي يدعمه المعهد، بالتعاون مع شركاء يمثلون مؤسسات حكومية وغير حكومية، ومبادرات اجتماعية مدنية في الدول المضيفة، كما يساهم المعهد في تأهيل، تقديم المشورة وربط  المبدعين بعضهم ببعض، كما يساند بناء هياكل مستدامة في الاقتصاد الثقافي والإبداعي عن طريق إجراءات استكمال تعليم أصحاب وصاحبات المؤسسات الثقافية، أو نقل المؤسسات الإبداعية إلى العالمية.

كما يدعم "جوته" ربط صنّاع الثقافة في شبكة عالمية ويقدم المعهد للفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني أجواء حماية وحرية من أجل تهيئة المناخ لتبادل الرأي بلا قيود، فلا يدع الحوار الديمقراطي ينقطع في الأوقات الصعبة، وذلك على نظام اجتماعي ديمقراطي حر يتسم بسيادة القانون.

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