وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب لـ المضاربين فى الدولار: "خلوا بالكم هتخسروا"

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة يبلغ 80 دولارًا.

وأضاف النائب ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك زيادة 10% في بند الأجور في الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن هناك مبالغ بالمليارات تضخ سنويًا في صندوق المعاشات.

وأوضح أن منتصف يونيو المقبل سنسلم تقرير الموازنة الجديدة للمناقشة في الجلسات العامة بالبرلمان، لافتاً إلى أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة أقل من 31 جنيها.

وأشار إلى أن 9 مليارات دولار حجم إيرادات قناة السويس في الموازنة الجديدة، كما أوضح أنه تم استعراض موازنة الزراعة في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

ولفت إلى أن هناك مشكلات في توفير أموال شراء التقاوي للعام المقبل، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة نجحت في استنباط أصناف جديدة من التقاوي.

وبين أن القوات المسلحة زرعت كميات قمح غير طبيعية، لافتاً إلى أن القوات المسلحة ستساهم في توفير كميات من الأقماح كبيرة.