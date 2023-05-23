سقوط تشكيل عصابى بحوزته كمية من الحشيش والهيروين بالإسماعيلية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين، من أكبر مروجي المواد المخدرة في دائرة المركز، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة.

وتلقي اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية يفيد استهداف ضباط وحدة مباحث فايد لتشكيل عصابي يضم شخصين من أخطر العناصر الإجرامية في دائرة المركز، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري.

ورصدت تحريات النقباء أحمد حمدي، وأحمد ممتاز، وعبدالله العدوي، ومحمد عبد الباسط، معاونو مباحث مركز فايد، نشاط المتهمين بدائرة المركز، وقيامهما بتخزين وتشوين كمية كبيرة من الهيروين والحشيش والهيدرو في إحدى المناطق.

ونجحت مأمورية مكبرة بإشراف المقدم أحمد شوقي، مفتش مباحث مركز فايد، في القبض على المتهمين وبحوزتهما 26 طربة من مخدر الحشيش، وكمية كبيرة من من الهيروين والهيدروين، ومبلغ مالي كبير، و 4 هواتف محمول، وسلاح ناري، وطلقات نارية خاصة به.

وتكثف مباحث الإسماعيلية من حملاتها في الفترة الحالية لضبط التشكيلات العصابية ومروجي المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين والمواد المخدرة المستحدثة.