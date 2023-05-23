الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرا خارجية أوكرانيا والمغرب يبحثان التعاون المشترك

وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الاثنين، في الرباط، مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال الأمني والاقتصادي.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد قال كوليبا الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوريطة: "كل من أوكرانيا والمغرب يدركان قيمة السيادة والوحدة الترابية لكلا البلدين".

وأشار وزيرا خارجية البلدين إلى أنهما اتفقا على مواصلة التنسيق في المجال الأمني، والجريمة المنظمة، وكذلك الجانب الاقتصادي خاصة "تقوية المجال الفلاحي (الزراعة)".

تبادل الاتهامات الروسية الأوكرانية حول مخربين على الحدود

وادعى مسؤولون روس أن مخرّبين عسكريين أوكرانيين شنوا هجومًا عبر الحدود اليوم الاثنين، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص في بلدة صغيرة، وهو ما نفاه مسؤولو كييف أي صلة بالجماعة وألقوا باللوم في القتال على تمرد الروس الساخطين ضد الكرملين.

وأضاف وفق وكالة أسوشتيد برس، انه لا يمكن التحقق من أي من الروايتين بشكل مستقل في منطقة شهدت تداعيات متفرقة من الحرب التي استمرت 15 شهرًا تقريبًا في أوكرانيا. 

ومن جانبه، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية ، المتاخمة لأوكرانيا، إن مجموعة مخربة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية دخلت بلدة غريفورون، على بعد حوالي خمسة كيلومترات (ثلاثة أميال) من الحدود، مشيرا الى إن البلدة تعرضت أيضا لقصف مدفعي أوكراني.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف إن ثمانية أشخاص أصيبوا وإن معظم السكان غادروا المنطقة ، لكن الوضع ظل "متوترا".

وفي قرية زاموستي المجاورة، أصابت قذيفة روضة أطفال وتسببت في نشوب حريق، مشيرا الى أن جلادكوف إن امرأة أصيبت في يدها، كما أفاد بأن أنظمة مضادة للطائرات روسية أسقطت طائرة بدون طيار فوق منطقة بيلغورود.

وقال جلادكوف إن عملية مكافحة الإرهاب جارية وإن السلطات تفرض ضوابط خاصة ، بما في ذلك التحقق من الوثائق الشخصية ووقف عمل الشركات التي تستخدم "متفجرات، ومشعة، ومواد كيميائية وبيولوجية خطرة".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ بالهجوم التخريبي المزعوم. وقال إن الجهود جارية "لطردهم من الأراضي الروسية وتصفيتهم".

 

المغرب ناصر الأوكراني كوليبا الثنائية رويترز مؤتمر

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