الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف تناولت الصحف العمانية نتائج زيارة سلطان عمان إلى مصر؟

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان العماني

اهتمت الصحف العمانية، الإثنين، بنتائج زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مصر، في زيارة رسمية استغرقت يومين، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أهمية الزيارة التاريخية في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين. 

ونشرت العديد من الصحف الزيارة في الصفحات الأولى مع العديد من الصور المتميزة عن مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت في قصر الاتحادية . 

  السلطان يختتم زيارته إلى مصر
 

وتحت عنوان “اختتام زيارة السلطان في مصر”، علقت صحيفة الرؤية العمانية على زيارة بن طارق في مصر، حيث أشادت باستقبال وتوديع الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطان العماني خلال زيارته. 

وقالت الصحيفة: “اختتم السلطان هيثم بن طارق زيارته الرسمية  في جمهوريّة مصر العربيّة الشقيقة، حيث كان فخامةُ الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدّمة مودّعي جلالتِه لدى مغادرتِه مطار القاهرة الدّولي”.


تعزيز مسارات التعاون بين مصر وعمان 

ومن جهتها، أعلنت صحيفة عمان ديلي، أن العاهل البلاد، يعرب عن شكره للرئيس المصري على حفاوة الاستقبال، حيث توجت الزيارة بمسارات التعاون بين مصر وعمان، بعد أن اختتم زيارة رسمية قام بها جلالته إلى جمهورية مصر العربية؛ تلبية لدعوة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية استغرقت يومين.

وأضافت الصحيفة، أنه جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الوديـة، وبحث مسارات التعاون الوطيد بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من الأمور التي تـهم الجانبين.

وتابعت أن الرئيس المصري كان في مقدمة مودعي عاهل البلاد، لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي، وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس المصري لدى مغادرته. 


السلطان العماني يغادر القاهرة مختتما زيارة رسمية 
 

وسلطت صحيفة الوطن العمانية عن الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق، حيث بحث في لقاء أخوي تنمية مسارات التعاون جلالته يبدي في زيارة سامية إلى العاصمة الإدارية إعجابه بالبناء الذي يعكس عراقة العمارة المصرية الجديدة. 

وقالت الصحيفة، إنه جرى خلال اللقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسي تبادل الأحاديث الوديـة، وبحث مسارات التعاون الوطيد بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة، إضافة إلى استعراض عددٍ من الأمور التي تـهم الجانبين.

عمان نتائج هيثم بن طارق إشادات الصحف العمانية

الأكثر قراءة

سفير كازاخستان يوجِّه دعوة لمفتى الجمهورية لافتتاح مسجد "الظاهر بيبرس"

الفاتيكان تؤكد دعمها لإجراء إنتخابات رئاسية فى لبنان بأقرب فرصة ممكنة

فريدة الشوباشى: الدولة تضع المواطن فى مقدمة أولوياتها

حبس المتهم بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة فى المطرية

نتيجة الصف السادس الابتدائى 2023 بمحافظة الفيوم

"حياة كريمة" تنشأ محطات جديدة للصرف الصحى داخل قرى الأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس