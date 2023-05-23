كيف تناولت الصحف العمانية نتائج زيارة سلطان عمان إلى مصر؟

اهتمت الصحف العمانية، الإثنين، بنتائج زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مصر، في زيارة رسمية استغرقت يومين، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أهمية الزيارة التاريخية في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

ونشرت العديد من الصحف الزيارة في الصفحات الأولى مع العديد من الصور المتميزة عن مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت في قصر الاتحادية .

السلطان يختتم زيارته إلى مصر



وتحت عنوان “اختتام زيارة السلطان في مصر”، علقت صحيفة الرؤية العمانية على زيارة بن طارق في مصر، حيث أشادت باستقبال وتوديع الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطان العماني خلال زيارته.

وقالت الصحيفة: “اختتم السلطان هيثم بن طارق زيارته الرسمية في جمهوريّة مصر العربيّة الشقيقة، حيث كان فخامةُ الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدّمة مودّعي جلالتِه لدى مغادرتِه مطار القاهرة الدّولي”.



تعزيز مسارات التعاون بين مصر وعمان

ومن جهتها، أعلنت صحيفة عمان ديلي، أن العاهل البلاد، يعرب عن شكره للرئيس المصري على حفاوة الاستقبال، حيث توجت الزيارة بمسارات التعاون بين مصر وعمان، بعد أن اختتم زيارة رسمية قام بها جلالته إلى جمهورية مصر العربية؛ تلبية لدعوة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية استغرقت يومين.

وأضافت الصحيفة، أنه جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الوديـة، وبحث مسارات التعاون الوطيد بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من الأمور التي تـهم الجانبين.

وتابعت أن الرئيس المصري كان في مقدمة مودعي عاهل البلاد، لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي، وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس المصري لدى مغادرته.



السلطان العماني يغادر القاهرة مختتما زيارة رسمية



وسلطت صحيفة الوطن العمانية عن الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق، حيث بحث في لقاء أخوي تنمية مسارات التعاون جلالته يبدي في زيارة سامية إلى العاصمة الإدارية إعجابه بالبناء الذي يعكس عراقة العمارة المصرية الجديدة.

وقالت الصحيفة، إنه جرى خلال اللقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسي تبادل الأحاديث الوديـة، وبحث مسارات التعاون الوطيد بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة، إضافة إلى استعراض عددٍ من الأمور التي تـهم الجانبين.