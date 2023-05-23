"شارك تعلم واستمتع بيومك".. التؤام عبد الرحمن وكريم جابر يطلبان مقابلة الرئيس السيسي

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم من قرية نهطاي، إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، انطلاق عدد من الفاعليات ضمن مسابقة "مدن التعلم" والتي تنظمها منظمة اليونيسكو بهدف خلق بيئة للتعلم مدى الحياة من خلال الدعم عن طريق ورش عمل لبناء القدرات، وضع وتطبيق وتنفيذ استراتيجية محددة لآليات التعلم مدى الحياة، وتطبيق نظام الرصد والتقييم، علاوة على دور هذه الورش في نقل وتبادل الخبرات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة بوسي الشوبكي منسقة الجائزة بالغربية.

وأوضح محافظ الغربية على أن تعزيز آفاق التعلم مدى الحياة، كان الهدف الرئيسي الذي قام عليه الاتفاق بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة اليونيسكو لتشجيع العديد من المدن المصرية وتأهيلها للانضمام إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم، وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

وأضاف رحمي أن الجائزة سنوية واستحدثتها المنظمة الدولية لتكريم المدن التي تعمل على تكريس فكرة التعلّم، وتطوير المعارف والخبرات في الحياة اليومية لمجتمعاتها، مؤكدا على حرص المحافظة جعل زفتى مدينة نموذجية من خلال تعزيز التعليم الشامل من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي، وتنشيط التعليم في الأسر والمجتمعات المحلية ، وتسهيل التعليم الفعال في مكان العمل ، توسيع نطاق استخدام تقنيات التعليم الحديثة ، تعزيز الجودة والتميز في التعليم ، وتعزيز ثقافة التعلم طوال الحياة.

وشهد المحافظ خلال الفاعليات، القافلة الطبية المقامة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض والتي شملت عيادات أطفال، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطنة، أسنان وجلدية، إلى جانب فريق المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، كما تفقد فصل للاستكتاب بمدرسة الشهيد طلبة السايح، والذي نظمته الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية.

وعلى كورنيش نهطاي شهد محافظ الغربية كشك اكتشاف المواهب الفنية والذي نظمته مديرية التربية والتعليم لاكتشاف مواهب أبناء القرية، حيث وجه المحافظ بتنظيم ورش عمل مكثفة لتدريب الأطفال على الأدوات الموسيقية وتصعيد المواهب للمشاركة في المسابقات المختلفة، مؤكدا أن هذه الأنشطة هي ما ستجعل زفتى مدينة للتعلم.

كما شهد الدكتور طارق رحمي من على الكورنيش بطولة الشطرنج والتي شارك فيها أطفال القرية إلى جانب معسكر الجوالة ومباريات تنس الطاولة والذي نظمتهم مديرية الشباب والرياضة لتدريب الأطفال على هذه الألعاب، حيث وجه المحافظ بتعليم أطفال القرية فوائد الحياة الكشفية والتي ستنمي لديهم حب التطوع وتعزيز روح الولاء والانتماء، إلى جانب التوسع في تنفيذ الأنشطة الرياضية لتنمية جسد الأطفال والحفاظ على صحتهم.

وشارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات المبادرة من خلال فرقة أراجوز للأطفال وورشة عمل لسيدات وفتيات القرية للتوعية بالخدمات التي يقدمها المجلس، كما قدمت فرقة ذوي الهمم بالتربية والتعليم مباراة لكرة القدم في إطار اهتمام المبادرة بدمج ذوي الهمم في الأنشطة والفعاليات.

وخلال مشاهدته للعروض الفنية التي نظمها مكتب ذوي الهمم بالشباب والرياضة، طلب متحدو الإعاقة التؤام عبد الرحمن جابر وكريم جابر من محافظ الغربية، ايصال صوتهم لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما وعدهما المحافظ به وعرض طلبهما على فخامته.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مجموعة من الفاعليات والأنشطة التي تم تنظيمها من داخل السوق والموقف النموذجين بالقرية قبيل افتتاحهما، حيث شهد المحافظ ورش العمل التفاعلية لتدريب الأطفال والكبار على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ عليها، إلى جانب ورشة التوعية بالصحة الإنجابية وندوة توعوية لكيفية إدارة المخلفات بالإضافة إلى ورشة توعوية نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

واختتمت الجولة بتفقد معارض المنتجات الزراعية والأسر المنتجة والتي نظمتها مديريات الزراعة، التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ، إلى جانب معرض منتجات منصة أيادي مصر ومعرض الشركة البريطانية لتدوير المخلفات.