عوض تاج الدين: إعفاء المواد الخام اللازمة للأدوية من القيمة المضافة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا قويا من الدواء والمستلزمات الطبية.

أضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن توطين صناعة الدواء هو أمر مهم وضروري، لافتًا إلى أن العالم يشهد ارتفاعا في أسعار المواد الخام الخاصة بالدواء.

أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن وزير المالية أصدر قرارا بإعفاء المواد الخام اللازمة للأدوية من القيمة المضافة، كما أصدر قرارا بإعفاء شركات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.

أشار إلى أن 88% من الأدوية يتم إنتاجها محليًا، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق بشأن إنتاج الأدوية مع الحفاظ على اقتصاديات الشركات.