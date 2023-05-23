مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى محافظات مصر

ينشر موقع الدستور لمتابعيه مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في عدد من محافظات مصر، والتي ترتفع معدلات البحث عنها في ظل تطبيق التوقيت الصيفي.



ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في محافظات مصر



نعرض خلال التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في عدد من محافظات مصر.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر : 4:17 ص

موعد أذان الظهر : 12:52 م

موعد أذان العصر : 4:28 م

موعد أذان المغرب : 7:46 م

موعد أذان العشاء : 9:15 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية



موعد أذان الفجر : 4:18 ص

موعد أذان الظهر : 12:57 م

موعد أذان العصر : 4:36 م

موعد أذان المغرب : 7:53 م

موعد أذان العشاء : 9:25 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد



موعد أذان الفجر : 4:08 ص

موعد أذان الظهر : 12:47 م

موعد أذان العصر : 4:27 م

موعد أذان المغرب : 7:44 م

موعد أذان العشاء : 9:15 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ



موعد أذان الفجر : 4:14 ص

موعد أذان الظهر : 12:53 م

موعد أذان العصر : 4:33 م

موعد أذان المغرب : 7:50 م

موعد أذان العشاء : 9:22 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة دمياط

موعد أذان الفجر : 4:09 ص

موعد أذان الظهر : 12:49 م

موعد أذان العصر : 4:29 م

موعد أذان المغرب : 7:46 م

موعد أذان العشاء : 9:18 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر : 4:27 ص

موعد أذان الظهر : 12:50 م

موعد أذان العصر : 4:19 م

موعد أذان المغرب : 7:37 م

موعد أذان العشاء : 9:02 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة قنا



موعد أذان الفجر : 4:24 ص

موعد أذان الظهر : 12:46 م

موعد أذان العصر : 4:14 م

موعد أذان المغرب : 7:32 م

موعد أذان العشاء : 8:57 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش



موعد أذان الفجر : 4:02 ص

موعد أذان الظهر : 12:41 م

موعد أذان العصر : 4:20 م

موعد أذان المغرب : 7:38 م

موعد أذان العشاء : 9:09 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر : 4:30 ص

موعد أذان الظهر : 12:45 م

موعد أذان العصر : 4:08 م

موعد أذان المغرب : 7:27 م

موعد أذان العشاء : 8:50 م