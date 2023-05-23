الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: هدفنا تحول الرؤية لخدمة عمل فعالة

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

افتتح الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية سنودس ابروشية مصر لعام ٢٠٢٣  رافعًا شعار نقوم ونبنى لاكتمال شعار الإبروشية   "كنيسة حية لمجتمع أفضل"  

إذ بدأت الاجتماعات بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك وتستمر حتى الخميس المقبل.

في البداية ترأس رئيس الأساقفة صلوات القداس الإلهي قبيل أولى الجلسات قائلًا: نحن لنا  دعوة  أن نثبت فى المسيح وكلامه إذ يحررنا الحق وكلمة الله من قيودنا واحد تلو الآخر ونكون لنا شركة معه وننمو فى كل شئ.

وأضاف رئيس الأساقفة: هناك شروط لتحقيق وعود الله لنا وهى أن نثبت فيه وفى كلامه وهو فينا وحينها 
يقول المسيح تطلبون ما تريدون فيكون لكم، مؤكدا  أن الصلاة  ونتيجة الاتحاد بالمسيح يأتى ذلك بالثمر في حياتنا وخدمتنا فالثابت في المسيح يصلى دائما وبحرية دون قيود مثلما يتحدث مع الصديق المقرب.

كما استعرض رئيس الأساقفة تقارير العام الماضي من المؤسسات المجتمعية والقطاعات المختلفة  التابعة للكنيسة، كما تحدث عن مستجدات العلاقات المسكونية وأنشطة الحوار بين الأديان ومشاركة الإقليم في كثير من المؤتمرات الدولية، ثم  تحص رئيس الأساقفة عن الكنائس المحلية وخدماتها  وأبرز ما جاء في السنة الماضية.

هذا وفازت  مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف - التابعة للكنيسة الأسقفية  بالمركز الأول متميز مرشدات علي مستوي الجمهورية، وذلك ضمن مسابقة تنظمها وزارة التربية والتعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها قالت جانيت شمعى مديرة المركز: يعتبر هذا الفوز بمثابة فخر لنا وتشجيع للأولاد علي الاستمرار في عملية التعلم، بالإضافة لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والشخصية.

واستهدف تدريب الزهرات تعليم الأطفال مبادئ الأساسية في المجال الصحي والديني والتكنولوجي وكيفية  الاندماج في المجتمع وتنمية المهارات المعرفية والحركية للأطفال.  

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