الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز عاطل بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، حبس عاطل بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بمنطقة التجمع، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة والمتهم. 

بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لمباحث إدارة الأموال العامة، بمديرية أمن القاهرة، بقيام عاطل بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بمنطقة التجمع الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته مبالغ مالية من العملات الأجنبية و المحلية وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

اتجار في النقد الأجنبي ارتكاب الواقعة الأمنية الأموال العام التجمع الخامس

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