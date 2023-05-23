حظك اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: تجنّب التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرّض وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل، لكنك تستدرك الأمر سريعاً.

عاطفياً: تفاهم مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك شفافيته وإخلاصه، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً.

صحياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه.

الثور

مهنياً: تشعر بالارتياح وتستفيد من بعض الفرص في حياتك المهنية، وقد تحقق أمراً مذهلاً وتتلقّى مساعدة مالية أو معنوية وتفرح لتسوية إدارية.

عاطفياً: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك ولعلّ رحلة أو مشروعاً تقومان به معاً يعزّز الروابط ويساهم في تقريب المشاعر وانسجامها.

صحياً: ابتداء من اليوم أصبحت الرياضة الحل الوحيد لك للتخلّص من أوجاع ظهرك وكتفيك.

الجوزاء

مهنياً: قد تحصل على عائدات غير متوقعة، وتزداد حماستك وتدفعك إلى التركيز على مشروع واعد جدّاً.

عاطفياً: تهتم بعلاقة عاطفية جديدة تستوجب دراسة متأنية، وتوقع بعض الأخبار الجيدة.

صحياً: عليك استشارة اختصاصيي التغذية بشأن البدانة التي أصبحت عبئاً ثقيلاً يجب التخلص منه.

السرطان

مهنياً: تصحح بعض الأخطاء وتتصالح مع بعض الأفرقاء وتشعر بتفاؤل أكبر وقد تتاح لك فرص مهنية افضل.

عاطفياً: تبدو اكثر حرصاً على شؤونك العاطفية وتقلق، وربما تتلهى عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة.

صحياً: نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحاً من جميع الجهات.

الأسد

مهنياً: ابتعد عن كل أنواع المضاربات المالية أو المواجهات أوتوقيع اي عقود، واجه بشجاعة بعض المستجدات، لكن لا تعرّض نفسك للخطر.

عاطفياً: تحظى بلقاء بعض الأشخاص المميزين وتواجه الكثير من الغيرة وتحاول أن تتخطاها.

صحياً: تعتقد أن كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي غير مفيد، لكنك سرعان ما تغير رأيك.

العذراء

مهنياً: تعيش يوما جيدا يرفه عنك ويزيل المتاعب والهموم، لكن لا تسمح لنفسك بالوقوع ضحية الناقمين والمخادعين.

عاطفياً: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ أحداث استثنائية، حاول أن تصغي إلى الشريك وأن تستشيره.

صحياً: قد تضطر إلى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية.

الميزان

مهنياً: لا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العمل، عليك أن تتجاوزها بكل هدوء وروية، وأن تضع خططاً واضحة لتحركاتك المستقبلية.

عاطفياً: يوم مناسب للحب الرومانسي، تبدو بارعاً وتسمع خبراً جيداً يخص الشريك.

صحياً: لا تقاوم المغريات يوماً وتخضع لها معظم أيام الأسبوع، فكر في وضعك الصحي قليلاً.

العقرب

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى حشد من الناس حولك وعلاقات مهنية معقدة تضعك أمام خيارات صعبة عليك الاختيار بينها.

عاطفياً: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة تساعدك على تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق مع رغبتكما.

صحياً: كُن حذراً ومتحفّظاً وابتعد عن الحوادث أو التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك.

القوس

مهنياً: تنتهي معاكسة دقيقة، ولكنّك تواجه بعض المسائل المالية الملحّة، وتضع كل إمكاناتك لمعالجة بعض الذيول.

عاطفياً: قد تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية.

صحياً: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك.

الجدي

مهنياً: كن هادئاً وصحّح الأوضاع، لا تضعط على المحيطين، بل كن متعاطفاً ومتفهماً.

عاطفياً: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى عاطفياً، وتقدر سعة طاقة الشريك على العطاء.

صحياً: أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها.

الدلو

مهنياً: أجواء مناسبة لمعالجة القضايا، وتحصل على دعم وتأييد وترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح، وتتخذ المبادرة لحسم الخيارات.

عاطفياً: تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء تفاهم بسيط، فقم بما يرضيه ولن تكون خاسراً.

صحياً: انفعالك وعصبيتك الزائدان يقلقان راحتك ويقضّان مضجعك ويبقيانك كأنك على استعداد دائم لمخاصمة الجميع.

الحوت

مهنياً: يرطب الزملاء الأجواء المهنية اليوم ويسود بينكم جو ودود افتقدتموه منذ مدة بسبب غيرة بعضهم.

عاطفياً: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطّات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب.

صحياً: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك.