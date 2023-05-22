الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مكارثي: محادثات سقف الديون بين مفاوضي البيت الأبيض والكونجرس "مثمرة"

مكارثي
مكارثي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، الاثنين، إن محادثات سقف الديون التي جرت في وقت سابق، بين مفاوضي البيت الأبيض والكونجرس كانت "مثمرة".

وأضاف، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج وذلك  قبل ساعات من لقائه بالرئيس جو بايدن بشأن هذه القضية: إن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق بعد، لكنهما سيواصلان العمل لتحقيق هذه الغاية.

سي ان ان : الاقتصاد الامريكي على حافة الهاوية بسبب أزمة سقف الديون

وسبق وقالت الشبكة الامريكية سي ان ان في تقرير لها أن الاقتصاد الأمريكي بات على حافة الهاوية الأن بسبب أزمة سقف الدين وسط مخاوف من تخلف واشنطن عن سداد ديونها.

أزمة سداد الديون 

وقالت الشبكة الامريكية في تقريرها: تقترب أمريكا من حافة كارثة اقتصادية فرضتها على نفسها ، حيث يرفض مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون سداد ديون البلاد ما لم يوافق الرئيس جو بايدن على تخفيضات في الإنفاق الحالي والمستقبلي وقيود جديدة على البرامج الاجتماعية.

وقالت  سي ان ان : ما لم يتم التوصل إلى حل وسط لرفع سلطة الاقتراض الحكومية في غضون أيام ، فقد تفقد الولايات المتحدة سمعتها باعتبارها الدعامة المستقرة للاقتصاد العالمي. يمكن لملايين الأشخاص أن يروا استحقاقات التقاعد وقدامى المحاربين معلقة بمجرد استنفاد الحكومة قدرتها على سداد ديونها بسبب سقف الاقتراض الذي حدده الكونجرس.

كما قد يتردد أصداء التخلف عن السداد في الولايات المتحدة في الأسواق المالية ، مما قد يؤدي إلى ركود من شأنه أن يتسبب في خسائر خطيرة في الوظائف وتحطيم الشعور الهش بالفعل بالأمن الاقتصادي للعديد من العائلات.

لقاء بايدن ومكارثي 

وقالت سي ان ان: بعد عطلة نهاية أسبوع من الخلاف بين المفاوضين للجمهوريين في مجلس النواب والبيت الأبيض ، سيلتقي الرئيس الامريكي جو بايدن برئيس مجلس النواب كيفين مكارثي اليوم الاثنين لإجراء محادثات حاسمة بشأن سحب الاقتصاد من الهاوية. 

 

مكارثي محادثات سقف الديون البيت الأبيض الكونجرس بلومبرج

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