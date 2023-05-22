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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هجوم نجوم المنتخب الوطنى يجبر اتحاد الكرة على التراجع

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

اضطر مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على التراجع فيما يخص احتفالية مرور مائة عام على انضمام الاتحاد المصرى للفيفا، وذلك بعد الهجوم الكبير الذى تعرض له رجال الجبلاية من قبل نجوم الفراعنة السابقين وعدد كبير من رواد مواقع التواصل. 

وقام أعضاء اتحاد الكرة بحذف الصورة الخاصة باحتفال المئوية التى تم تصميمها خصيصًا لتلك المناسبة، بعدما لاقى اتحاد الكرة هجوم كبير لعدم تواجد العديد من النجوم اكبار والاساطير فى الصورة وعلى رأسهم الراحلين محمود الجوهرى وسمير زاهر  كذلك حسام حسن وعصام الحضرى وحسنى عبدربه وغيرهم من النجوم .

وبات رجال الجبلاية في مرمى النيران بعد اشتعال أزمة كبيرة، على إثر نشر غلافًا عبر صفحه الاتحاد الرسمية بفيسبوك تحتوي على صور لرموز كرة القدم، ضمن احتفالات الاتحاد بمرور 100 عام على انضمامه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وجاءت الصورة خالية من عدد كبير من نجوم وأساطير كرة القدم المصرية، ما أثار غضبهم ضد مجلس الجبلاية وبدأوا فى الهجوم على أعضاء اتحاد الكرة .

وامام هذا الكم الكبير من الانتقادات التي طالت اتحاد كرة القدم، لم يجد رجال الجبلاية إمامهم سوى تعديل صورة الاحتفال بمرور 100 عام على انضمام الجبلاية للفيفا، قبل أن يتم حذف الغلاف تماما من الصفحات الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل.

اتحاد الدول اتحاد المصري لكرة القدم اتحاد كرة القدم احتفل احتفالية 100 عام احتفالات

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