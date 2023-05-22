الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بالحوامدية

ارشيفية
ارشيفية

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، في انتشال جثة شاب من نهر النيل بمنطقة الحوامدية.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغًا بوجود جثة لشاب طافية بنهر النيل بمنطقة الشيخ عتمان بالحوامدية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتمكنت القوات من انتشال الجثة وتبين انه لشاب يدعى "جمال ز" في العقد الثاني من العمر وتبين أنه مبلغ بتغيبه وجري نقل الجثة  إلي ثلاجة المستشفي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة جثة شاب نهر النيل الحوامدية

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