الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. خالد جلال يفتتح عرض "ياسين وبهية" على مسرح العائم

خالد جلال
خالد جلال

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "ياسين وبهية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة الفنان سامح بسيوني، وذلك فى الثامنة من مساء يوم الأربعاء ٢٤ مايو الجارى، على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

العرض المسرحي "ياسين وبهية" للكاتب الكبير نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، وهو ضمن سلسلة العروض التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد"، ويعد عرض "ياسين وبهية" ثاني عروض فرقة مسرح الشباب خلال العام الجاري، بعد افتتاح العرض المسرحي "حلمك عليك" .

"ياسين وبهية" بطولة الفنانين "حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبو زيد، ليلى مراد، كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، محمد البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر علي"،  تأليف موسيقي وألحان : محمد علام، تصميم ديكور وإضاءة: عمرو الأشرف، تصميم أزياء : رحمة عمر، تنفيذ ديكور وأزياء : مي كمال، مخرج مساعد : أحمد فتحي وأحمد حسين ونيرة خليل، مخرج منفذ : محمد عاشور، غناء : فتحي ناصر.

بعد برن المني المسرح العائم الصغير بالمنيل المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج عنه طاع شئون الإنتاج الثقافى

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

انتشال جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بالحوامدية

محافظ مطروح: نسعى لتنمية الثروة الزراعية والاقتصادية من التمور

"حياة كريمة" تعلن بدء تنفيذ مبادرة التمكين الاقتصادي لـ2000 مستحق

حبس 8 وإخلاء سبيل شخصين وتأجيل محاكمة 13 شخصًا فى أحداث العنف بـ"مطوبس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس