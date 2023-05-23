مستفيد من«حياة كريمة» بقرية ترعة ناصر بالأقصر: المبادرة حققت حلما طال انتظاره

الكثير من الخدمات قدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لسكان قرية ترعة ناصر التابعة لمحافظة الأقصر، حيث عملت على تطوير وإحلال البنية التحتية، إلى جانب توصيل المياه النظيفة لجميع منازل القرية، كما وفرت الخدمات الطبية بعدما جددت وأصلحت الوحدة الصحية داخل القرية، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

المبادرة حققت حلمًا طال انتظاره

«السيد عمر» يقطن في قرية ترعة ناصر التابعة لمحافظة الأقصر، عانى كثيرًا بسبب عدم وجود خدمات داخل القرية، مما جعله يسلك طريقًا طويلًا للإتيان بما يحتاجه، وذلك كان يكلفه الكثير من المال والجهد، وتمنى فقط أن يتوفر داخل قريته الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنين في حياتهم اليومية بشكل كبير، وأثناء جلوسه داخل منزله تفاجأ بفريق تابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاء لتحقق أحلام السكان من خلال تطوير وإحلال جميع الخدمات الموجودة بالقرية.

وقال «السيد» لـ«الدستور»، إن أحوال القرية تغيرت تمامًا بعدما عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على توفير جميع الخدمات الصحية والاجتماعية بها، مع تطوير البنية التحتية الأساسية، وعلى رأسها شبكة مياه الشرب والصرف الصحي.

وذكر أنه في الماضي كان السكان يعانون من غياب الخدمات الصحية والاجتماعية داخل القرية، مع تدهور أحوال شبكة مياه الشرب، وتلك الخدمات يعتمد عليها جميع السكان في حياتهم اليومية بشكل أساسي، بالإضافة إلى افتقار الوحدة الصحية داخل القرية للقدرة على تقديم الخدمة الطبية بشكل صحيح للمرضي.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية جاءت بالخير وعملت على إعادة الحياة الكريمة للقرية وللسكان، كما أنها عملت على إحلال وتطوير جميع الخدمات الموجودة بالقرية، وجددت شبكة مياه الشرب، وأوصلت المياه النظيفة لجميع المنازل بالقرية.

وأوضح أن المبادرة أكملت مهمتها بتطوير الوحدة الصحية، وقامت بتوفير الأجهزة التي تحتاجها لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضي، وذلك للارتقاء بسكان معيشيًا واجتماعيًا، مختتم بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت ووفرت حياة أفضل لسكان الريف المصري.