حلمي طولان.. محاولة لتعويض الإخفاق مع البنك الأهلي بقيادة سيراميكا

يتخذ حلمي طولان من توليه المسؤولية الفنية لفريق سيراميكا كليوباترا فرصة جيدة لتعويض عدم التوفيق الذي صاحبه أثناء قيادته الفنية لفريق البنك الأهلي، والتراجع الذي حدث على يديه على مستوى الأداء والنتائج، ومن ثم تراجع مركزه في بطولة الدوري المصري الممتاز.

طولان مع البنك الأهلي

لم يلعب البنك تحت قيادة فنية من طولان سوى 8 مباريات في الدوري، ولم يتمكن من الفوز سوى في مباراة على فريق المقاولون العرب بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع العاشر وتعادل في 4 مباريات منها 3 مباريات بالتعادل السلبي مع فرق المصري البورسعيدي في الأسبوع السادس والإسماعيلي في الأسبوع الـ11، وأسوان في الأسبوع الـ12، ومباراة واحدة فقط بالتعادل الإيجابي بـ3 أهداف لمثلها مع فريق الداخلية في الأسبوع الـ13، وهي المباراة التي بسببها تمت اقالة طولان من تدريب البنك، وانهزم في 3 مباريات بواقع مبارتين بنتيجة هدف نظيف على يد فريقي الزمالك في الأسبوع السابع، وطلائع الجيش في الأسبوع الثامن، ومباراة وحيدة بنتيجة 1 – 2 على يد فريق حرس الحدود في الأسبوع التاسع.

إذا لم يستطع البنك بقيادة فنية من طولان سوى جمع 7 نقاط من أصل 24 نقطة ليتراجع البنك إلى المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

البنك الأهلي مع خالد جلال

تسلم المسؤولية الفنية للبنك من خالد جلال محتلا المركز الثامن بـ5 نقاط حصدها من انتصار وحيد على فريق سيراميكا بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع الثالث، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة بهدف لكل منهما مع فريقي فاركو وسموحة في الأسبوعين الأول، والثاني على الترتيب، وهزيمتين على يد فريقي بيراميدز بنتيجة هدفين دون رد في الأسبوع الرابع، وبنتيجة 2 – 3 في الأسبوع الخامس.

ماذا ينتظر حلمي طولان مع سيراميكا؟

مع سيراميكا تنتظر طولان مهمة صعبة جدا حيث أن وضع سيراميكا في جدول الدوري ليس في آمان تام إذ لا يفصله سوى 4 نقاط عن الداخلية الذي يتواجد في الترتيب الـ16 ثالث المراكز المؤدية إلى الهبوط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية من القاع بالرغم من أن سيراميكا يتواجد في الترتيب الـ12 برصيد 31 نقطة جمعها من 6 انتصارات، و13 تعادلا، و8 هزائم.

حلمي طولان وعودة سيراميكا إلى سكة الانتصارات

يحمل طولان على عاتقه مهمة عودة سيراميكا إلى سكة الانتصارت حيث عجز عن تسجيل الفوز في اللقاءات الثمانية الأخيرة أي منذ فوزه على البنك بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع العشرين بعده تعادل في 7 لقاءات منها 5 لقاءات بالتعادل دون أهداف مع فرق الحرس في الأسبوع الـ21، والمقاولون في الأسبوع الـ22، والداخلية في الأسبوع الـ25، والإتحاد السكندري في الأسبوع الـ26، وغزل المحلة في الأسبوع الـ28، ولقاءان بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع كل من الإسماعيلي، وأسوان في الأسبوعين الـ23، والـ24 على الترتيب.

فيوتشر أول مواجهة لحلمي طولان

وشاء القدر أن يفتتح طولان قيادته الفنية لسيراميكا بمواجهة في غاية الصعوبة أمام فريق فيوتشر يوم 24 / 5 في الأسبوع الـ29 على استاد السلام.

وتكمن صعوبة المواجهة في أن فيوتشر ينافس على لقب الدوري حيث يحل حاليا في المرتبة الثالثة بـ51 نقطة حصدها من 13 انتصارا، و12 تعادلا، وهزيمتين فقط.

فيوتشر واستعادة نغمة الانتصارات

كما أن فيوتشر يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المباريات الأربع الأخيرة أي منذ فوزه على الغزل بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع الـ25 بعده تعادل في 3 مباريات بواقع مباراتين بالتعادل السلبي مع كل من الطلائع، وفاركو في الأسبوعين الـ26، والـ27 على الترتيب، ومباراة يتيمة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما مع فريق سموحة، وانهزم في مباراة واحدة فقط على يد الداخلية بهدف نظيف في الأسبوع الـ22.

طولان وتحسين مركز سيراميكا

أمام طولان 7 لقاءات في الدوري يقود فيها سيراميكا فنيا بـ21 نقطة، وهو عدد نقاط كبير يسمح بأن يحتل سيراميكا مركزا أفضل من الموسمين الماضين سواء كان العاشر برصيد 39 نقطة في موسم 2020 – 2021 أو الـ14 بـ37 نقطة في الموسم الماضي.

طولان هو المدير الفني الثالث لسيراميكا في الموسم الحالي بعد رحيل أحمد سامي، والتونسي معين الشعباني الذي فضل العودة إلى تدريب فريق الترجي الرياضي التونسي.