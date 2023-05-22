الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

قبل ظهورها.. كيفية الحصول على نتيجتك من بوابة التعليم الأساسي 2023 الصف الثاني الإعدادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لا صوت يعلو فوق صوت نتائج الامتحانات الخاصة بالمرحلة الإعدادية، فقد زاد البحث مؤخرا عن بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الثاني الإعدادي، لمعرفة نتائج الامتحانات التي أجريت مؤخراً للطلبة.


كيفية الاستعلام عن نتائج الإمتحانات من بوابة التعليم الأساسي 2023

 

وفقًا لنتائج البحث، يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتيجتك:

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي https://eduserv.cairo.gov .

اختيار المرحلة التعليمية «سنوات النقل».

اختر الصف الثاني الإعدادي.

اختر الفصل الدراسي الثاني.

حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

اضغط على «استعلام» وانتظر لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 في حال اعتمادها رسميًا.

لينك بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

بوابة الأزهر للنتائج|نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2023

نصائح نفسية للطلاب لتقبل نتيجة امتحانات الترم الثاني 2023


تذكر أن الامتحانات ليست كل شيء في الحياة، وأن هناك فرصًا أخرى للتعلم والتطور والنجاح.

تقبل نفسك وقدراتك، ولا تقارن نفسك بالآخرين، فكل شخص له ظروفه ومواهبه وأهدافه التي تجعله مختلفا عن الآخرين.

تعلم من أخطائك، وحاول أن تستخلص الدروس والعبر من تجربتك، وأن تحدد نقاط ضعفك وقوتك، وأن تبحث عن طرق لتحسين أدائك في المستقبل لتجنب تكرار الخطأ.

اطلب المساعدة عند الحاجة، سواء من المعلمين أو الأصدقاء أو الأهل أو المستشارين النفسيين، فهم يمكنهم أن يقدموا لك الدعم والتشجيع والإرشاد.

اهتم بصحتك الجسدية والعقلية، وحافظ على نظام غذائي متوازن وممارسة رياضية منتظمة وساعات كافية من النوم والراحة، فهذا يساعد على تخفيف التوتر والقلق والإحباط.

ابحث عن مصادر الترويح والتسلية التي تناسبك، مثل القراءة أو الموسيقى أو الفن أو الهوايات أو التطوع أو الصلاة أو التأمل، فهذا يساعد على رفع معنوياتك وزيادة ثقتك بنفسك.

 

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