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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس "ديلر" ضبط بحوزته 41 كيلو حشيش في الشروق

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالشروق، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بعد أن ضبط بحوزته كيس لمخدر الحشيش وزن 41,700 كيلو جرام قبل ترويجها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

و‏نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في  ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة "ملك أحد أصدقائه" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (417 كيس لمخدر الحشيش وزنت 41,700 كيلو جرام - هاتف محمول).

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