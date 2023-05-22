الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أول تعليق من وزير النقل على الصور المتداولة لتكسير "كوبرى الوراق"

كامل الوزير
كامل الوزير

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على الصور المتداولة بخصوص تكسير كوبري الوراق، قائلًا: "السوشيال ميديا ينشر الكثير من الأشياء بشكل سريع جدًا، وأنا دائمًا ما أتحمل النقد وأستفيد من كل نقد وشكوى تأتي إلي". 

وأضاف وزير النقل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الكوبري تم تنفيذه عند إنشاء الدائري منذ أكثر من 20 عاما، لافتًا إلى أن الكوبري في منطقة منحنى، ويتم حالياً تطوير الطريق الدائري حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للطريق الدائري، ويتم العمل حاليًا على المنطقة من المريوطية للمنصورية، كما تم الانتهاء من الطريق السياحي، كما يتم العمل في طريق الواحات من أكتوبر حتى منطقة المتحف المصري الكبير، وطريق إسكندرية الصحراوي، وسيتم الانتهاء منهم في 30 يونيو. 

وبين أن الجزء من طريق إسكندرية الصحراوي حتى إسكندرية الزراعي، يتم العمل في الأعمال الصناعية التي تم به، لافتًا إلى أن الأعمال تشمل كوبري الوراق، وهو في المرحلة الأخيرة من تطوير الطريق الدائري، ومنه كوبري الوراق وطوله 2 كيلو ونصف، وهو عبارة عن 4 حارات، و4 حارات، ونجعله حاليًا 8 حارات، و8 حارات، وذلك لمواجهة الكثافات المرورية الكبيرة، بالإضافة إلى منطقة طناش الوراق، وتم عمله في منحنى، وظهر المنحنى عالي بعض الشيء، وبطن المنحنى منخفض بسبب القوة الطاردة المركزية الخاصة بسرعة السيارة.

ولفت إلى أن الارتفاع الحر في أقل جزء في باطن الكوبري تكون 6 أمتار، لكن هذا الجزء يبلغ ارتفاعه 4.6 متر، حيث يوجد طريق أسفله تم عمل مرافق بعد الانتهاء من الكوبري، ومن ثم تم عمل طبقات أساس على الطريق وتم عمل أسفلت، وبالتالي فإن الارتفاع الحر لهذا الجزء "الخلوص الرأسي الخاص بها" تم تآكله وأصبح 4.6 متر بدلاً من 6 متر، معقبًا: "لما يبقى فيه عربية قلاب معدية ومحملة بحمولات عالية فسيخبط في باطن الكوبري، البلطة السفلية فيه عربيات خبطت فيها أثناء عملية التطوير وجرحت البلاطة الخرسانية وأظهرت الحديد". 

ووجه الشكر لمن قام بتصوير هذا الجزء من الكوبري، لافتًا إلى أنه يعتبر نقد بناء، حيث إن هذه المنطقة بها خطورة.

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