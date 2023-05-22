الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب كفر الشيخ" تنظم رحلة سياحية للغردقة لتنمية المعارف

جريدة الدستور

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ رحلتها إلى الغردقة التى تنظمها الإدارة المركزية لتنميه النشء بوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 21 مايو - 6 يوليو برعاية د.أشرف صبحى واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أشار د.عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أهمية تنظيم تلك الرحلات السياحية التثقيفية التى تهدف إلى تنمية المعارف والمعلومات لدى أبنائنا عن الآثار المصرية والمزارات السياحية، وإمدادهم بمعلومات تاريخية عن بعض الأماكن الأثرية وترسيخ مفهوم المواطنة والاعتزاز بتاريخ وحضارة مصر

وأوضح محروس أن المدينة الشبابية بالغردقة استقبلت الفوج العاشر المشارك به محافظتى كفر الشيخ وبنى سويف ويتضمن البرنامج تنفيذ أنشطة ترويحيه وثقافيه وفنية وترفيهية.

يأتي ذلك ضمن الرحلات الصيفية التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بإشراف الدكتورة جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان، مدير عام إدارة الموهوبين، وهالة عثمان مدير عام إدارة البرامج، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة الطلائع بالمديرية.

مؤخرا، نظمت إدارة شباب بيلا بكفر الشيخ، الورشة التدريبية في الأعمال الحرفية "أساسيات أعمال السباكة" وأعطالها البسيطة ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، للنشاط التطوعي بمركز شباب الجرايدة بمشاركة 20 شابًا من أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب "خاطر، الحوه، منشيه الجرايدة".

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع البيئي التطوعي قدم ورشة تدريبية عن الأعمال الحرفية في "أساسيات السباكة" وتهدف إلى ترسيخ «ثقافة ترشيد إستهلاك المياه» في ظل مواجهة العالم لأزمة ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية التي أخذت حيز اهتمام العالم أجمع، وتطبيقاً لمفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وفي إطار نشر ثقافة العمل الحر في المجالات الحرفية.

الغردقة رحلة شباب كفر الشيخ طلائع

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