الخارجية الإيرانية تعلن تعيين علي رضا عنايتي سفيرا في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الاثنين، على تعيين علي رضا عنايتي سفيرا في السعودية، وفق وكالة أرشا أونلاين الفارسية.

وبحسب الوكالة الفارسية، فقد تم تقديم علي رضا عنياتي، المدير العام لوزارة خارجية الخليج العربي ، كسفير جديد لطهران في الرياض.

وفقًا لـ Arsha Online، كان علي رضا عنياتي مسؤولًا عن سفارة إيران في الكويت في مايو 2013، وفي بداية عام 2018، تم تعيينه مديرًا عامًا لمنطقة الخليج العربي في وزارة الخارجية، وسبق لعنايتي أن لعب دورا نشطا في المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد.

وتعود العلاقات بين إيران والسعودية إلى طبيعتها بعد سنوات من التوتر، ويجري تدريجياً اتخاذ المزيد من الخطوات للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الاستحسان.

وفي أحدث خطوة، قدمت الرياض سفيرها ووفقًا لحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الايراني، و"سيتم إعادة فتح السفارة السعودية في طهران وتعيين السفير الإيراني لإرسالها إلى السعودية، حسبما أعلن وزير الخارجية السعودي.

وقال عبد اللهيان، إن وزارة الخارجية تحاول إعادة فتح السفارة والقنصلية العامة الإيرانية في المملكة العربية السعودية منذ عدة أسابيع ، وسيتم الانتهاء من هذا العمل في الأيام المقبلة.

واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية في 19 مارس بعد انقطاع دام 7 سنوات مع مفاوضات طويلة وجهود وسطاء.

وبدأت السعودية وإيران مفاوضات مباشرة لأول مرة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل بوساطة عراقية، وعقدت أربع جولات من المفاوضات بين مسؤولي البلدين بجهود العراق وسلطنة عمان.

كما عقدت الجولة الخامسة من المفاوضات بين الرياض وطهران، في الوقت نفسه، أعلن إيراج مسجدي ، سفير إيران في ذلك الوقت في بغداد، أنه خلال المفاوضات توصل مسؤولو البلدين إلى اتفاق على "خارطة طريق للمستقبل".

بعد هذه الجهود الطويلة ، توصلت المملكة العربية السعودية وإيران إلى تفاهم في 19 مارس في بكين، عاصمة الصين، وبدأت علاقاتهما الدبلوماسية.

وخلال الفترة الماضية، قال نائب وزير الخارجية ومدير وزارة الخارجية علي رضا عنياتي إنه بناءً على اتفاقية النقل الجوي ، تم الاتفاق على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال عنياتي إن ذلك يُعرّف بأنه اتصالات رعايا في إطار العلاقات بين إيران والسعودية.

وأضاف عنياتي أن "وفدا إيرانيا في وزارة الخارجية استكمل استعداداته للتوجه إلى المملكة العربية السعودية نهاية الاسبوع، مضيفاً أجرينا مشاورات أولية مع المملكة العربية السعودية، وسيسافر هذا الوفد على شكل وفدين منفصلين أحدهما في جدة والآخر في الرياض.