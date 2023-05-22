نيفين مسعد: هناك اهتمام بحقوق الإنسان وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إن هناك فرط اهتمام بحقوق الإنسان وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز أو تعديلات قانون الأحزاب السياسية، لدى كوادر الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، وبدأ ذلك جليًا في حجم ونوعية الأوراق المقدمة.

أضافت خلال حوارها ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الجلسات التي جرت في الحوار الوطني من المستحيل اتفاق الجميع على رأي واحد في قضية واحدة، إلا فيما ندر، لكنها مقدمة ممتازة؛ تمهيدًا لتولي عدد من الخبراء تحليل الآراء وأوراق العمل المقدمة، حتى يستفيد المشاركون من تحليلات الخبراء ويتخذون قرارا نهائيا بشأن القضية، قبل رفعه للرئاسة مباشرة.

لابد أن يتابع صانع القرار رأي الشارع

وأوضحت أنه من المهم أن يتابع صانع القرار رأي الشارع، ويرى أي المقترحات تمت بموافقة الأغلبية، ربما تكون هناك تفاصيل جديدة لكن الاتجاهات معروفة، وبالتالي من المهم أن يكون أي قرار متسق مع من ذهبت إليه الأغلبية.