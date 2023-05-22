الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نيفين مسعد: هناك اهتمام بحقوق الإنسان وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

د. نيفين مسعد
د. نيفين مسعد

قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إن هناك فرط اهتمام بحقوق الإنسان وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز أو تعديلات قانون الأحزاب السياسية، لدى كوادر الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، وبدأ ذلك جليًا في حجم ونوعية الأوراق المقدمة. 

أضافت خلال حوارها ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الجلسات التي جرت في الحوار الوطني من المستحيل اتفاق الجميع على رأي واحد في قضية واحدة، إلا فيما ندر، لكنها مقدمة ممتازة؛ تمهيدًا لتولي عدد من الخبراء تحليل الآراء وأوراق العمل المقدمة، حتى يستفيد المشاركون من تحليلات الخبراء ويتخذون قرارا نهائيا بشأن القضية، قبل رفعه للرئاسة مباشرة. 

لابد أن يتابع صانع القرار رأي الشارع

وأوضحت أنه من المهم أن يتابع صانع القرار رأي الشارع، ويرى أي المقترحات تمت بموافقة الأغلبية، ربما تكون هناك تفاصيل جديدة لكن الاتجاهات معروفة، وبالتالي من المهم أن يكون أي قرار متسق مع من ذهبت إليه الأغلبية.

مفوضية لمكافحة التمييز الحوار الوطنى نيفين مسعد حقوق الانسان رأي الشارع صانع القرار

مواد متعلقة

عماد حسين: مكاسب الوطن كثيرة من جلسات "الحوار الوطنى"

الكاتبة نوال مصطفى عن الحوار الوطنى: لحظة مهمة وفارقة فى تاريخ مصر

الأكثر قراءة

مصر وعمان.. شراكة طموحة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

نقابة الفنانين التشكيليين تتبرأ من غادة والى

76 غرزة في الوجه.. كواليس خناقة طلاب ثانوي أمام مدرسة بشبرا الخيمة

غدًا.. اجتماع الاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة

إدراج منطقة الرهبينى ضمن مبادرة المناطق غير المخططة بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس