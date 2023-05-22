"تحديث جديد".. هل يوجد عطل في إنستجرام اليوم 2023؟

فوجئ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي بعطل مساء أمس الأحد، يضرب موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وهو الأمر الذي أثار خوف مستخدمي الموقع، خاصًة بعد عدم قدرتهم أن بعضهم واجه مشكلة في تسجيل الدخول، والبعض الآخر واجه صعوبة في مشاركة الصور أو النشر أو الاستوريز.

وتصدر خبر عطل موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" التريند، عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعدما تساءل الكثير من مستخدمي الموقع عبر السوشيال ميديا هل يوجد اليوم الإثنين عطل في موقع "انستجرام" مرة أخرى.

وبعض المستحدمين بدأوا في نشر العديد من المنشورات الخاصة بالحديث عن العطل الموجود في موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وتساءلوا إذ أن هذا العطل لا زال مستمر حتي الآن، وفي محاولة منهم لمعرفة سبب عطل الانستجرام، وكيفية تفادي ذلك للابتعاد عن الخسائر التي من الممكن أن سببها لهم هذا العطل، خاصًة إن كان الحساب الخاص بهم مرتبط بعملهم.

أبلغ الآلاف من المستخدمين عن خلل في موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة"انستجرام"، التابع لشركة "ميتا بلاتفورمز"، بما في ذلك مشكلات في نشر التحديثات، وأوقات تحميل طويلة، وفقاً لما ذكره موقع "Downdetector"، والتي أكدت أن اليوم لا يوجد فيه عطل بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

ميزات تحديث انستجرام النسخة الأخيرة

يمكن للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد 24 ساعة.

يمكن للمستخدمين بث مقاطع فيديو مباشرة لمتابعيهم.

تعرض صفحة الاستكشاف للمستخدمين مجموعة متنوعة من المحتوى الذي قد يثير اهتمامهم ، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو من المستخدمين الذين لا يتابعونهم.

يمكن للمستخدمين استخدام علامات التصنيف لتصنيف منشوراتهم وتسهيل العثور عليها.

يتيح Instagram Shopping للمستخدمين التسوق للمنتجات مباشرة من منشورات موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".