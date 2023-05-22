إدراج منطقة الرهبينى ضمن مبادرة المناطق غير المخططة بدمياط

تابعت د.منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال الجارية لرصف شوارع منطقة الرهبينى بالمنطقة القديمة بالأسفلت، حيث تأتى تلك الأعمال ضمن الخطة النهائية لمشروع المناطق غير المخططة.

وشهدت المنطقة تنفيذ عمليات مد وإحلال شبكات المرافق والحماية المدنية قبل البدء في أعمال الرصف، وذلك لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير ورفع كفاءة المنطقة، وفى السياق وجهت المحافظ بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات والمعايير المحددة خلال التنفيذ.

يشار إلى أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة يأتى وفقًا لخطة التعاون مع صندوق التنمية الحضرية ويشمل تطوير 7 مناطق بمدينة دمياط وهى: "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح".

قام اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط، بجولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد بمركز خدمة عملاء كفر سعد؛ ليصبح مركز يليق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم تنفيذها بمركز كفر سعد وتوابعها.

قام اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، بجولات ميدانية مستمرة استهدفت المرور علي عدد من المحطات لتفقد حالة العمل وانتظام أعمال التشغيل، وذلك تضمن محطة صرف صحي طبل تحت التشغيل، والتي قد سبق افتتاحها للعمل خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي 2022 /2023م ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

وأوضح شاهين أن المحطة تقع على مساحة ١١٠٠م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٥٠٠م٣/ يوم لخدمة قرابة 5000 نسمة، وهي تضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية، وتشمل بيارة رفع، أحواض تهوية، ترسيب نهائى، كلور.

تلى ذلك زيارة أحمد شاهين لأعمال رفع كفاءة محطة صرف صحي عزبة البرج، وشدد خلال زيارته ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعة؛ لتحقيق الجودة الشاملة دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد.