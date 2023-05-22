الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 18 جوال مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الزيات

جريدة الدستور

قامت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، بالتنسيق مع مباحث تموين العربية، بقيادة العميد إيهاب عبد الحليم، بمداهمة مخبز بمركز كفر الزيات، بعدما تددت معلومات عن قيامه ببيع الدقيق المدعم، وتم ضبط 18 جوال مُدعم، بلغ وزنهم 900 كيلو جرام، استولى عليهم صاحب الفرن للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز كفر الزيات، بالتعاون مع مباحث التموين بالغربية، من ضبط صاحب مخبز استولى على 18 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، وأقر أنه جمعها للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

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