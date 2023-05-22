إسرائيل تتهم إيران باستخدام السفن المدنية كـ"قواعد عائمة إرهابية"

وجهت إسرائيل اتهامات للحرس الثوري الإيراني اليوم- الإثنين- باستخدام سفن مدنية تجارية كقواعد عائمة لتنفيذ عمليات إرهابية من خلال تحميل السفن المدنية سرًا بمنصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والقوات الخاصة، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن إحدى السفن تم رصدها وهي تقترب من خليج عدن.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي في مؤتمر صحفي رصد 6 سفن إيرانية يزعم- جالانت- أن طهران حولتها إلى سفن حربية تحمل سلاحًا متطورًا، بهدف نشر النفوذ البحري الإيراني سرًا خارج منطقة الخليج العربي.



وجاءت مزاعم وزير الدفاع يوآف غالانت مع تصاعد التوترات بين الخصمين الإقليميين بشأن مسعى إيران النووي ودعم طهران لحماس في فلسطين وحزب الله في لبنان ضد تل أبيب.



عرض وزير الدفاع الإسرائيلي صورًا لست سفن إيرانية يُزعم أنها أعيد توظيفها، خمسة منها مسماة، أخبر منتدى أمن مؤتمر هرتسليا أن هذه كانت "قواعد إرهابية عائمة" وأن واحدة أبحرت مؤخرًا باتجاه خليج عدن، وربطت الأجهزة الأمنية الإسرائيلي نشر السفن الإيرانية بأهداف طهران بتوسيع نطاق نفوذها في الخليج العربي ليشمل المحيط الهندي والبحر الأحمر والمتوسط.