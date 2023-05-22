المحليات الآن.. توافق على ضرورة إجراء انتخابات «المجالس الشعبية» فى أسرع وقت

ناقش المشاركون فى جلسة لجنة المحليات بالحوار الوطنى قانون المجالس الشعبية المحلية، مساء أمس الأول، وتوافقوا على ضرورة إجراء انتخابات المحليات فى أسرع وقت.

وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، عن أن هناك شبه إجماع حول ضرورة إجراء الانتخابات المحلية فى أسرع وقت، وسوف يجرى رفع هذا الأمر للقيادة السياسية.

وقال «رشوان»: «المجالس المحلية تحقق غرضين؛ أحدهما رقابى وفقًا للدستور، والآخر إعداد جيل جديد قادر على القيادة، عبر التدريب»، مشددًا على أن الحوار الوطنى سيقدم كل ما يفيد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تقدم مشروع قانون يلبى كل المطالب التى يرغب فيها الجميع.. الانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة.

من جهته، قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المواد المتعلقة بالمحليات فى الدستور من أكثر المواد التى استغرقت وقتًا طويلًا حال وضعها، وهذا لأهميتها وحساسيتها الدقيقة.

وأضاف: «هناك توافق على إجراء انتخابات المحليات، وأن يكون هناك قانون يلبى احتياجات الجميع، ويوضح كل التفاصيل».

وأكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن الخط الأحمر الوحيد فى الحوار الوطنى هو احترام الدستور، موضحًا: «الدستور تحدث عن الإدارة المحلية وليس الحكم المحلى، لأن الفارق بينهما كبير جدًا».

وأشار «فوزى» إلى أن القانون القديم كان اسمه «تنظيم الحكم المحلى» لكنه أُلغى بالكامل وأصبح يسمى «الإدارة المحلية»، كما أن الدستور لم يقر بـ«الحكم المحلى» لاعتبارات سياسية وكثيرة جدًا.

وقال مؤمن السيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «منذ ثورة ٢٥ يناير حتى الآن تعيش مصر دون مجالس محلية منتخبة، ما أدى إلى وجود مشاكل كثيرة يصعب الوصول إليها فى القرى والمراكز والأحياء على مستوى المحافظات»، مضيفًا أن أعضاء «التنسيقية»، ضمن جولات الحوار الوطنى التى أجروها فى مختلف المحافظات خلال الفترة الماضية، وجدوا تساؤلات عديدة حول ملف المحليات وعن مدى إمكانية وجود محليات فى هذا التوقيت.

وأضاف «السيد»: «أرى أهمية وجود المجالس المحلية لاعتبارات عديدة، أولها أنها تعتبر وسيلة من الوسائل المهمة لرفع العبء عن كواهل أعضاء المجالس النيابية، كما أن المجالس المحلية تلعب دورًا تكامليًا مع دور أعضاء المجالس النيابية، إذ تعطى فرصة للنائب ليضطلع بمسئوليته الرقابية، كما أن وجودها بمثابة آليات رقابية قوية للقضاء على الفساد فى المحليات».

وأشار إلى أن وجود عضو المجلس المحلى يسهل معرفة المشاكل بشكل مباشر فى القرى والمراكز والأحياء على مستوى المحافظات، مضيفًا أن عضو المجلس المحلى هو أكثر دراية بتفاصيل المشكلات التى تواجه المواطنين فى القرى والمراكز، ما يؤكد أهمية وجود المجالس المحلية التى تأخرت كثيرًا لأكثر من ١٠ سنوات.

وأوصى بضرورة أن يكون النظام الانتخابى من خلال القائمة المطلقة المغلقة، وكذلك ضرورة وجود تعريف واضح للعمال والفلاحين، والعمل على إعادة التقسيم العادل للدوائر والتوزيع الجغرافى.