الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"طموحي الأوسكار".. عبلة كامل تتحدث عن أحلامها في لقاء نادر

عبلة كامل
عبلة كامل

كشفت الفنانة عبلة كامل أنها دخلت مجال الفن من خلال مسابقات المسرح الجامعي وكانت تأخد المركز الأول، وبعد الانتهاء من الجامعة قدمت عرض ميلودراما على مسرح الطليعة وشاهدها فيه المخرج يوسف شاهين.

5 أعمال في عام واحد

أضافت في حوار نادر عرضته "ماسبيرو زمان"، أنها قدمت 5 أفلام في عام واحد وهم فيلم "وداعًا بونابرت"، مع المخرج يوسف شاهين، وبعده مع بشير الديك في "الطوفان"، ورأفت الميهي في "الحب قصة أخيرة"، و"سكة راوية"، قصة قصيرة مع داوود عبدالسيد.

وتابعت أنها محبة للتمثيل وترى أن الفن مهم للأمم ويوجد ضرورة له، مؤكدة أن طموحها كأي فنان أن تصل للأوسكار.

عبلة كامل يوسف شاهين المسرح الجامعي للأوسكار داوود عبدالسيد بشير الديك أخبار عبلة كامل تكريم عبلة كامل

مواد متعلقة

جمال عبد الحميد: انفصال عبلة كامل عن محمود الجندى منع تواجده فى "ريا وسكينة"

"كاستنج يوسف شاهين" يشارك فى بانوراما المهرجان السينمائى الدولى بتونس

"حبر سري".. عمرو عبدالجليل: سعيد بأن بدايتي الفنية كانت على يد يوسف شاهين

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الـ12.. الكبير يصف مربوحة بـ«يوسف شاهين»

الأكثر قراءة

76 غرزة في الوجه.. كواليس خناقة طلاب ثانوي أمام مدرسة بشبرا الخيمة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

مصر وعمان.. شراكة طموحة

"التعليم" تهنئ الطلاب المصريين الفائزين فى معرض "أيسف" للعلوم والهندسة بأمريكا

توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم للتعاون بين مصر وسلطنة عمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس