"طموحي الأوسكار".. عبلة كامل تتحدث عن أحلامها في لقاء نادر

كشفت الفنانة عبلة كامل أنها دخلت مجال الفن من خلال مسابقات المسرح الجامعي وكانت تأخد المركز الأول، وبعد الانتهاء من الجامعة قدمت عرض ميلودراما على مسرح الطليعة وشاهدها فيه المخرج يوسف شاهين.

5 أعمال في عام واحد

أضافت في حوار نادر عرضته "ماسبيرو زمان"، أنها قدمت 5 أفلام في عام واحد وهم فيلم "وداعًا بونابرت"، مع المخرج يوسف شاهين، وبعده مع بشير الديك في "الطوفان"، ورأفت الميهي في "الحب قصة أخيرة"، و"سكة راوية"، قصة قصيرة مع داوود عبدالسيد.

وتابعت أنها محبة للتمثيل وترى أن الفن مهم للأمم ويوجد ضرورة له، مؤكدة أن طموحها كأي فنان أن تصل للأوسكار.